Det er tall fra analysebyrået Nielsen som viser at det ble båret 50 millioner frossenpizzaer ut av norske butikker i løpet av 2017. Den tidvis utskjelte ferdigretten ser ikke ut til å påvirkes av negativ omtale. Det er også omsetningsrekord i kroner for frossenpizza og ny rekord for antall kilo pizza som er kjøpt.

– Storhetstiden for fryst pizza er nå, slår kommunikasjonssjef i Orkla, Bjørn Brennskag fast overfor NTB.

Frossenpizzaens framvekst i Norge kan ha flere årsaker, den første produsentene nevner er at det går kjapt å tilberede og derfor er mye spist i farta, på vei fra et gjøremål til et annet.

Vekstområder

Selskapet står bak en rekke varianter av Grandiosa, som i 2017 fikk sin egen salgsrekord med 25,8 millioner solgte pizzaer. Forrige rekord var fra 2004 på 25,2 millioner. Salgsøkningen på 9 prosent bidro til 4,8 prosents økning i driftsinntektene for Orkla i 2017.

Pizzaprodusenten Dr. Oetker solgte i fjor over 11 millioner enheter, inkludert mange topakninger, der ulike varianter av Ristorante sto for over halvparten av salget.

– Det vi legger spesielt merke til er en 84 prosents økning for glutenfri pizza. Glutenfritt er fremdeles en liten andel av pizzamarkedet, bare noen prosent foreløpig, men der tror jeg ikke vi har sett slutten på veksten ennå, sier salgssjef Jørn Skaug for Dr. Oetker Norge.

Selskapet introduserte i fjor sin første glutenfrie pizza og sto for rundt halvparten av salget med 440.000 pizzaer.

– Det var en svært vellykket lansering, vi traff helt klart et hull i markedet, sier Skaug.

Norske pizzafans

Frossenpizzasalget øker til tross for at det de siste årene er kommet flere pizzaalternativer, som bakemikser, ferdigbunner og mange som baker pizzavarianter selv. I tillegg er pizza solgt på svært mange spisesteder og tilgjengelig levert ferdig på døra.

– Det er nordmenns favorittrett, så enkelt er det, sier Brennskag i Orkla.

Skaug i Dr Oetker henviser til såkalt «share of stomack»

– Det er faktisk ingen tvil om at oppmerksomhet rundt enkeltprodukter innen en kategori trekker flere forbrukere til kategorien, sier han.

Pizza er populært i flere land enn Norge, men vi har noen særegenheter her.

– Sammenlignet med store deler av Europa er det i Norge et stort segment for å dele pizzaen med andre, mens det i andre land er mer populært med porsjonspizzaer. Vi har en tendens til å hente mattrender i USA, og den pizzadelingen har vi nok derfra, sier Skaug.