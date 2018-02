Faktisk.no: Nei, proteinpulver bygger ikke mer muskler enn vanlig mat

Påstand

«Proteinpulver bygger mer muskler enn vanlig mat»

Utbredt oppfatning, 28.02.2018

NRK Forbrukerinspektørene

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det er ikke riktig at tilskudd av proteinpulver øker muskelveksten mer enn proteiner fra vanlig mat. En studie fra Norges idrettshøgskole (NIH) viser at melkeproteiner er like effektive for å bygge muskler. Studien sammenfaller med flere andre studier som sammenligner disse proteintypene. Den vanligste formen for proteinpulver er laget av myse. Myse er et restprodukt fra osteproduksjon, som meieriene for få år siden satt på overskudd av. Proteinpulver av myse er av høy ernæringsmessig kvalitet, og er også billig sammenlignet med andre proteinkilder som kjøtt, melk og fisk. Flere metaanalyser viser at du kan få større muskelvekst ved å tilføre ekstra proteiner i kosten, dersom du trener styrke. Ifølge professor Truls Raastad ved NIH har inntak av myseproteinpulver sannsynligvis ingen negativ effekt, så lenge det blir brukt som supplement til et vanlig kosthold.