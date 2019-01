KrF innlemmet i Solbergs historiske flertallsregjering

KrF-nestleder Ropstad blir barne- og familieminister, mens fungerende partileder Bollestad blir landbruks- og matminister.

Begge sto sentralt på blå side i KrFs retningsvalg før jul, og Ropstad er favoritt til å overta som partileder etter Knut Arild Hareide.

Samtidig sto landets nye utviklingsminister Dag Inge Ulstein (38), som har sin erfaring fra lokalpolitikk i Bergen, på rød side i KrF.

Dagens utviklingsminister Nikolai Astrup (H) blir digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samtidig er statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) utnevnt til samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Stillingene som digitaliseringsminister og samfunnssikkerhetsminister er nyopprettet.

KrF-rådgivere på plass

KrF har også fått på plass rådgivere i viktige posisjoner. Partiveteranen Hans Olav Syversen blir statssekretær på Statsministerens kontor, mens Sverre Vatnar får samme posisjon under Siv Jensen (Frp) i Finansdepartementet.

Bollestad får med seg to partifeller, Julie Kristine Kordal og Widar Skogan, som statssekretærer i Landbruks- og matdepartementet.

Regjeringen er den største i nyere tid teller nå 22 medlemmer, inkludert statsministeren, noe opposisjonen allerede har reagert på.

Barne-, familie- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) forsvinner ut av regjeringen.

Endringene tirsdag innebærer også at Venstre beholder sine tre posisjoner – partileder Trine Skei Grande som kulturminister, Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning og nestleder Ola Elvestuen som klima- og miljøminister.

Grande får likestilling

I tråd med forventningene overføres ansvaret for likestillings- og diskrimineringspolitikken fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Det betyr at Grande får ansvaret for dette saksfeltet, og at Ropstad fra KrF dermed slipper å fronte regjeringens homopolitikk.

– Et gufs fra fortida, sa lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, før regjeringen var presentert.

Samtidig blir ansvaret for tros- og livssynspolitikken overført motsatt vei, fra Kulturdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Ansvaret for sikkerhetsloven og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overføres fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet.

Trøndermanko

Hellelands sorti betyr at regjeringen mangler representasjon fra Trøndelag, noe trønderske politikere reagerer sterkt på.

– Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert, sa Michael Momyr, som er leder i Trøndelag Høyre, før regjeringen ble presentert.

En ikke-sosialistisk flertallsregjering har vært Solbergs mål i mange år, men veien fram tid har vært lang.

Etter valgseieren i 2013 gikk Høyre og Frp i regjering sammen, men klarte ikke å få med KrF og Venstre. Det ble imidlertid etablert en samarbeidsavtale mellom regjeringen og Venstre og KrF.

Etter valget i 2017 ville ikke lenger KrF ha noen samarbeidsavtale, mens Venstre etter en intern prosess gikk inn i regjeringen for ett år siden.

KrF besluttet i fjor høst å søke samarbeid med dagens regjering – mot partileder Hareides råd. Sonderinger før jul og forhandlinger nå på nyåret endte med at en ny regjeringsplattform ble godkjent av de fire partiene og presentert sist torsdag.