Faktisk.no: Nei, organisasjoner vil ikke at FN skal be norske myndigheter etterforske Hege Storhaug

Påstand

«Organisasjonene vil at FN skal be norske myndigheter om å innlede etterforskning av Hege Storhaug med tanke på straffesak.»

Document.no, 06.01.2019

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det er ikke riktig at 23 organisasjoner – med Antirasistisk senter i spissen – vil ha Hege Storhaug etterforsket for hatkriminalitet. Det står ingenting i rapporten som de har sendt til FN, om at hun bør etterforskes eller straffes. Storhaug nevnes i rapporten som et eksempel på en medieaktør som markerer seg med islam- og innvandringskritiske holdninger. Dette er ikke det samme som at organisasjonene mener hun begår hatkriminalitet. Tvert imot understreker Antirasistisk senter på sin hjemmeside at de aldri har sett uttalelser fra Storhaug som er eller bør være straffbare. Document.no har slettet påstanden fra sin opprinnelige artikkel.