Bekkevold: – Kan ikke drive valgkamp for denne regjeringen

Bekkevold har vært innvalgt på Stortinget for Kristelig Folkeparti (KrF) siden 2009. Han har sittet i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og er nå nestleder i familie- og kulturkomiteen.

Etter denne perioden er det imidlertid slutt, skriver Filter Nyheter.

Bakgrunnen er at Bekkevold mener at KrF har brutt et løfte ved å gå inn i regjering med Fremskrittspartiet.

– Plattformen for den nye regjeringen er ikke god nok til å forsvare løftebrudd. Andre får overta min plass i Telemark. Jeg kan ikke drive valgkamp for denne regjeringen, sa Bekkevold under et arrangement i regi av PR-byrået Gambit H & K mandag.

Melder seg ut i protest

Han er imidlertid ikke den eneste som mener at KrF er på feil kurs. Tidligere nestleder i KrFU og statssekretær Odd Anders With varslet torsdag i forrige uke at han melder seg ut av partiet.

«Til KrF. Jeg melder meg med dette ut av partiet pga. løftebrudd, feil kurs, støtte til toblokktenkning og polarisering og legitimering av mer Frp-politikk» skriver With på sin Facebook-side.

Også KrFUs første nestleder Nikolai Skogan fra Troms slutter i ungdomspartiet, skrev Vårt Land mandag.

– Etter sist landsstyre i KrF der et flertall velger å gå inn i en Høyre-Frp-dominert regjering, har jeg ikke noe annet valg enn å gå ut, skrev han på Facebook.

Flere forlater partiet

Før helgen opplyste også nestleder i Oppland KrF og tidligere fylkesleder, Anne Marie Bagsatd Jøranli, at hun melder seg ut av partiet. Hun trakk fram Kjell Ingolf Ropstads «bløff» om abortloven i sin begrunnelse.

Marit Brandt Lågøyr er Knut Arild Hareides tidligere rådgiver. Hun velger å takke for seg fordi hun sliter med at «KrF har valgt å være på lag på Frp», skriver hun på sin Facebook-side.

KrF-politikerne Dag Sele, Svein Helgesen og Morten Halling er også blant dem som nå forlater partiet i protest.

Usikkert om Hareide fortsetter

Mange i KrF krever nå at Hareide fortsetter som parlamentarisk leder.

– Jeg har sagt hele veien at jeg ønsker å gjøre en jobb for KrF, ikke i dette regjeringsprosjektet, men jeg har gitt en tydelig lovnad om å gjøre en jobb for KrF, sier Hareide til TV 2.

På spørsmål om han stenger døren som parlamentarisk leder, er Hareide klar:

– Nei, det gjør jeg ikke. Det er en beslutning KrFs stortingsgruppe skal ta.