Mukwege tilegnet prisen til alle ofre for seksualisert vold

Fredsprisvinneren sa han mottok prisen på vegne av det kongolesiske folk.

– Det er med ydmykhet jeg står foran dere i dag for å gi en stemme til ofrene for seksualisert vold i væpnede konflikter og mine landsmenns håp, sa han.

Han poengterte at den menneskelige prisen for dette har vært hundretusenvis av voldtatte kvinner, over 4 millioner internt fordrevne og tap av 6 millioner menneskeliv i den demokratiske folkerepublikken Kongo.

– Forestill dere at like mange mennesker som hele den danske befolkningen hadde blitt utradert, sa han.

Mukwege tok dessuten opp forbrukersamfunnet og knyttet dette til sitt hjemland.

– Vi er alle glade i fine biler, smykker og gadgets. Jeg har selv en smarttelefon. Disse gjenstandene inneholder mineraler som finnes i vårt land. Ofte utvinnes de av unge barn under umenneskelige forhold, ofre for trusler og seksuell vold, sa han.

Han tok til orde for at det minste vi som forbrukere kan gjøre, er å insistere på at disse produktene fremstilles på en slik måte at menneskeverdet ivaretas.

– Med denne Nobels fredspris ber jeg innstendig alle i verden om å bære vitnesbyrd og gå sammen med oss for å få slutt på denne lidelsen, som er en skamplett for vår felles menneskehet, sa han.