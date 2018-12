Kvinne bosatt på Vestlandet tiltalt for IS-deltakelse

Kvinnen ble pågrepet på flyplassen på Gardermoen i desember i fjor, ifølge NRK. Politiets sikkerhetstjeneste mener hun hadde forsøkt å slutte seg til ekstremistgruppa IS i Syria.

– Tiltalen er alvorlig. Samlet strafferamme i saken er 12 år, sier statsadvokat Marit Formo i Det nasjonale statsadvokatembete.

Påtalemyndigheten mener blant annet at kvinnen ved fire anledninger overførte penger til tre personer som var deltakere i IS eller knyttet til gruppen. I tillegg er hun tiltalt for å ha utviklet og spredd propaganda, blant annet ved å lese korrektur på en propagandatekst.

Til tross for at hun aldri nådde fram til Syria, er kvinnen tiltalt for å ha deltatt i IS.

– Deltakelsen skjer mens hun fortsatt er i Norge. Tiltalen går på å bidra i forbindelse med propagandavirksomhet for ISIL. Det går også på å sette personer i kontakt med ISILs fasiliteringsnettverk i Syria, sier Formo.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra kvinnens forsvarer. Tidligere har hun ikke erkjent straffskyld.