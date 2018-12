Solskjær ber Pogba gjøre det enkelt

Det trakk iallfall Solskjær fram som en forklaring etter søndagens 4-1-seier over Bournemouth på Old Trafford, der Pogba scoret to mål, la opp til ett og hadde et stolpeskudd.

– Det var en meget, meget god prestasjon fra en midtbanespiller. Den inneholdt alt: Arbeidskapasitet, giftighet i boksen, ingen «showboating». Det var berøring, pasning, bevegelse, sa Solskjær etter kampen.

– Dette spillet handler om effektivitet, og Paul vet at han er på sitt beste når han spiller effektivt.

Pogba var involvert i fire av fem mål i Solskjærs managerdebut mot Cardiff, før han scoret to i 3-1-seieren over Huddersfield og to nye mot Bournemouth. Forvandlingen er stor fra spilleren Mourinho holdt ute av laget i sine tre siste kamper som manager.

Slik vi vil spille

– Alle spillerne har vist en reaksjon, og alle har det gøy på banen. Vi vant kamper under den forrige manageren også, men nå spiller vi på en annen måte. Vi er mer offensive og skaper flere sjanser. Det er slik vi ønsker å spille, sa Pogba søndag.

United har scoret 12 mål på de tre første kampene under Solskjær. Nordmøringen sier at han bare prøver å iverksette det han lærte under Alex Ferguson i sine mange år som spiller og senere trener for klubben.

– Jeg prøver bare å gjenskape det jeg opplevde som spiller og trener her. Vi vil angripe. Vi har spilt to hjemmekamper, og vi må underholde vårt publikum. Jeg elsker å jobbe med gode spillere og gode folk, sa Solskjær.

Seks grep

Lokalavisa Manchester Evening News trekker fram seks enkle grep Solskjær har gjort for å forvandle United-laget, og en av dem er bruken av Pogba, som har instruks om å gå framover og spille med de tre fremste framfor å beskytte forsvarsfireren. Dermed kommer han ikke i veien for Nemanja Matic og blomstrer offensivt.

At han ikke faller for fristelsen til å vise fram teknikken på bekostning av effektiv fotball gjør det bare enda bedre for Solskjær.

De andre Solskjær-grepene som trekkes fram av MEN:

* Mer offensiv mentalitet

* Samme formasjon fra kamp til kamp

* Marcus Rashford flyttes ikke rundt, men får tillit som spiss

* Unge spillere får sjansen til å vise seg fram

* Fergusons gamle assistent Mike Phelan hentet inn som Solskjær-assistent.

Onsdag spiller Manchester United igjen, borte mot Newcastle.