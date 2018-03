Støre dypt preget av Utøya-film

Ap-lederen var sammen en rekke andre Ap-politikere, berørte og andre som var involvert i håndteringen av terrorangrepet, invitert til førpremiere på filmen på Klingenberg kino i Oslo lørdag kveld.

På vei inn uttalte Støre at han hadde blandede følelser for å se filmen. Etter visningen sier Ap-lederen at han er dypt preget av visningen.

– Det er en rystende, virkelighetsnær film, men den etterlater også det inntrykket at ingen film kan gjenfortelle det dramaet de på øya opplevde. Det dramaet vi er med på i 72 minutter, det er så fryktelig at man bare får en ydmykhet og respekt for de ungdommene som faktisk måtte gjennomleve dette, og for dem som ble drept, sier Støre.

-Riktig å lage filmen

Blant de berørte er synet på om det var riktig å lage filmen og om det var for tidlig, svært delt. Støre sier han etter å ha sett filmen mener at det var riktig å lage den.

– Jeg ville ikke uttale meg om det før jeg hadde sett den, men nå som jeg har sett den, mener jeg det var på sin plass, men jeg har full respekt for at det kan være ulike syn på det, sier Støre.

– Jeg mener det er en måte å komme litt nærmere de som lever tettest med minnene av Utøya, de som er overlevende, de som har etterlatte, de som er såret og sliter, vi kan komme litt nærmere, men bare litt, for det er ikke mulig å fullt ut forstå hvor grusomt det har vært, sier han.

Støre sier han synes det er vanskelig å anbefale filmen for andre på grunn av filmens karakter.

– Men det er en måte å komme nærmere vår samtid på. Underteksten til filmen er «dette var 72 minutter som preget oss for alltid», men den er kontroversiell, for gjorde de egentlig det? I forrige uke var det en av de overlevende som fikk en epost fra en meningsmotstander der det sto at det var synd Breivik bommet på ham. Det er en påminnelse om at dette lever blant oss fortsatt, sier Støre.

-For tidlig

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen besluttet også etter lang betenkningstid at han ville delta på lørdagens førpremiere. For ham kommer filmen litt for tidlig, forteller han.

Han har imidlertid forståelse for at det har en verdi å lage en slik film.

–Man får fortalt en ganske usminket versjon av det som skjedde, og jeg ser verdien av det. Det finnes heller ingen fasit på hvor lang tid det bør ta, sier Pedersen.

Stortingsrepresentant for Ap og tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide hadde selv en sønn som overlevde Utøya. Han sier det var vondt å gjenoppleve hendelsen.

– Min eldste sønn var på øya, og han var i en situasjon som lignet veldig på noe av det som ble beskrevet i filmen. Jeg tror filmen klarer så godt som mulig for oss som ikke var der å gi en opplevelse av hvordan det var, så langt det går an. Jeg mener det er en god film og en viktig film, sier Eide.

Ap-veteran og stortingsrepresentant Martin Kolberg mener det er på tide at det kommer en film som viser hvor forferdelig det var det som skjedde på Utøya.

– Det er bra at det blir dokumentert. Jo mer dokumentasjon vi får over denne enorme tragedien og det politiske attentatet det var mot Arbeiderpartiets ungdom, jo bedre er det, sier Kolberg på vei inn til filmen.

AUF-leder Mani Hussaini sier det var veldig tungt å se filmen, men at den var bra laget.

–Vi som ikke var der, kommer aldri til å forstå hvordan de ungdommene hadde det, men jeg håper filmen kan få oss til å forstå en brøkdel av alle de følelsene, den panikken og den redselen som var der ute. Alle de foreldrene som ringte barna sine og aldri fikk noe svar. Jeg mener denne filmen først og fremst er viktig for fremtiden, og at de da vil snakke om 22. juli og sørge for at vi aldri blir utsatt for noe sånt igjen, sier Hussaini.

«Utøya 22. juli» hadde verdenspremiere i hovedkonkurransen under den internasjonale filmfestivalen i Berlin i februar. Fredag 9. mars har filmen ordinær kinopremiere her hjemme.