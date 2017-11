Nedslående forskningsresultat for ME-pasienter

De helt foreløpige hovedfunnene ble lagt frem på en ME-konferanse denne uken. Forsker Olav Mella ved Haukeland universitetssykehus gikk ut med de upubliserte funnene av hensyn til ME-pasienter som håpet på behandling.

Konklusjonen er klar: Det er ikke mulig å påvise effekt av Rituximab på det utvalget pasienter som deltok i multisenterstudien, kalt RituxME.

Resultatene publiseres først til våren

Den vitenskapelige artikkelen om studien vil sannsynligvis bli publisert i starten av 2018, og Mella ønsker ikke å kommentere saken, eller si mer om studien nå.

Aftenposten har tidligere skrevet om forskningen som undersøker om kreftmedisin kan kurere kronisk utmattelsessyndrom (ME).

Tom Kolstad

– Kunne ikke la pasienten gå i spenning

– Pasienter som etter avblinding av studien viste seg å ha fått placebo, fikk da de ble inkludert i studien, beskjed om at vi ville prøve å få til en ny studie med rituximab, dersom rituximab viste seg å ha en sikker effekt. Når dette ikke var tilfelle, kunne vi ikke la pasientgruppen gå i spenning i månedsvis og vente på at studien ble publisert, sier Olav Mella til Aftenposten

For ikke å hindre at studien kan bli publisert, kan han ikke gi ytterligere opplysninger om resultatene.

– Men jeg sa på møtet at studieresultatet betyr at rituximab, som vi har sagt gjentatte ganger før, ikke bør brukes ved ME utenfor godkjente kliniske studier. Vi er fortsatt interessert i immunbehandling av ME, men vil ikke bruke rituximab dersom det ikke kan identifiseres en undergruppe av pasienter, for eksempel gjennom en foreløpig ukjent biomarkør.

Forskerne fortsetter

Olav Mella sier at forskningsgruppen er fortsatt engasjert i ME og vil fortsette med både pasientrettet forskning og forskning som avdekker underliggende sykdomsmekanismer.

Tom Kolstad.

Studien som ble satt igang i 2015 hadde 152 pasienter fra fem forskjellige sykehus skal delta. Disse fikk enten rituximab eller placebo, først to infusjoner med to ukers mellomrom, deretter vedlikeholdsinfusjoner etter 3, 6, 9 og 12 mnd, og med oppfølgning i 2 år.

Forskerne håpet denne studien ville gi et klart svar på om kreftmedisinen virker mot ME. Studien var nasjonal, randomisert, dobbeltblind og placebokontrollert.

Lege Maria Gjerpe skriver i et innlegg på bloggen Mariasmetode at det er forferdelig trist at man ikke sitter med en behandling som kan hjelpe alle de millioner syke verden over.

Hun engasjerte seg fordi RituxME var forhåndsgodkjent fra Forskningsrådet, men forskning på ME ble ikke prioritert i første runde.

– Forskning på ME er underfinansiert. Studien har til sammen kostet mellom 20 og 30 millioner kroner. Da resultatene var lovende fra de første faser, var det stor interesse for å forske videre for å verifisere eller falsifisere om Rituximab kan ha en effekt på en større pasientgruppe. Det har medikamentet sannsynligvis ikke, sier Gjerpe.

Hun startet i sin tid en crowdfunding (innsamling) til studien. 5000 donorer fra mer enn 49 ulike land klarte skaffe 3,1 millioner forskningskroner på drøye 90 dager.

– Det var en rekord. Langt fra nok penger, men det gjorde at flere baller begynte å rulle og studien ble til slutt finansiert med mange, ulike kilder, skriver hun på bloggen.