ICAN: – Atomvåpen er forhistorisk

Søndag mottar Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) Nobels fredspris.

– Atomvåpen gjør oss ikke trygge. Hvis verden fortsetter å ha atomvåpen, vil de en dag bli brukt. Det vil bety dommedag, sier Fihn, som lørdag deltok på en pressekonferanse sammen med Hiroshima-overlevende Setsuko Thurlow og en av ICANs grunnleggere, australieren Tilman Ruff, på Nobelinstituttet i Oslo.

Det er 85 år gamle Thurlow som søndag skal motta selve prisen i Oslo rådhus.

– Må tvinge ledere

Ni land har fortsatt om lag 15.000 atomvåpen. Ingen av disse har undertegnet FNs traktat om forbud mot atomvåpen som ICAN har kjempet fram, og som ble vedtatt i FNs hovedforsamling i juli.

Fredag 8. desember undertegnet ytterligere tre land traktaten, som dermed er signert av 56 land. Flere land kommer til å undertegne traktaten i løpet av uka som kommer, opplyser ICAN. De ni atomvåpenmaktene og NATOs 28 medlemsland, deriblant Norge, er ikke blant dem.

– Atomvåpen er forhistorisk. Masseødeleggelse er forhistorisk. Vi må tvinge våre ledere til å skape en politikk som ikke er avhengig av produksjon av atomvåpen. Verdens land har nå valget om å gå med oss og havne på riktig side av historien, sier Fihn, som oppfordrer alle NATO-land til å vise at de jobber for en verden uten atomvåpen.

– NATO har et tydelig mål i sin sikkerhetspolitikk, og det er en verden uten atomvåpen. Jeg forventer at alle NATO-land og NATOs generalsekretær viser oss at de jobber for det, sier hun og oppfordrer samtidig NATO-landene til å støtte traktaten og finne måter å slutte seg til den på.

I Norge har et flertall på Stortinget blitt enige om å be regjeringen utrede konsekvensene av norsk tilslutning til et atomvåpenforbud.

– Arrogant

Thurlow var 13 år gammel da USA sendte en atombombe over Hiroshima. Etter angrepet i 1945 kjempet hun og andre overlevende i flere tiår mot atomvåpen.

– Vi måtte kjempe fordi vi visste at atomangrep fører til helt uakseptable menneskelige lidelser, sier hun.

Men de ble ikke hørt.

– Vi fortalte, men verden hørte ikke etter, så vi bestemte oss for å samarbeide med ICAN, sier Thurlow som også fortalte om hvordan USA tvang japanske aviser som skrev om lidelsene etter angrepet, til å stenge.

På spørsmål fra NTB om hva hun synes om at en rekke utenlandske ambassadører, blant annet fra USA, Storbritannia og Frankrike, ikke stiller på søndagens prisseremoni, sa hun følgende:

– Da jeg hørte det, var jeg ikke veldig overrasket. Dette er ikke første gang de oppfører seg på denne måten. De har på alle måter prøvd å sabotere det vi gjør. Det er virkelig en arrogant måte å møte vår suksess på.

Nord-Korea og Trump

Også den tilspissede konflikten mellom USA og Nord-Korea ble tema på lørdagens pressekonferanse.

– Dette er en akutt trussel, sier Fihn, som ber de to lederne om å trappe ned retorikken og jobbe sammen for å roe ned konflikten.

– En diplomatisk og politisk løsning er eneste mulighet, konstaterer Thurlow.

Med Nobelprisen følger en sum på 9 millioner svenske kroner. De pengene skal ICAN bruke til å opprette et nytt fond kalt «1.000-dagersfondet», som skal brukes til å styrke kampen mot atomvåpen de neste 1.000 dagene.