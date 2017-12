Hareide: – Vår avgjørelse står fast

– KrFs posisjon som sentrumsparti og som konstruktivt opposisjonsparti ligger fast. Uavhengig av Venstres valg er ikke KrFs rolle i norsk politikk endret i stor grad med dette valget. KrF er trygge på vårt valg, og høsten har vist at vi får store gjennomslag i viktige saker som sikrer flere lærere i skolen, som gjør hverdagen enklere for familiene og solidaritet med verdens fattigste, sier Hareide til NTB, i en kommentar til at Venstre lørdag besluttet å innlede regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet.

KrF valgte tidligere i høst å ikke inngå en ny formell samarbeidsavtale på borgerlig side, slik de fire partiene hadde forrige stortingsperiode.

Hareide sier at han forventer at Venstre nå går inn i regjering, siden de har bestemt seg for å gå i regjeringsforhandlinger.

– Vi vil trolig nå ha ulike politiske posisjoner i norsk politikk. KrF som opposisjonsparti og Venstre som et regjeringsparti, men det trenger ikke gå utover vårt gode samarbeid, sier han.