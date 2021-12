Reagerer på fangetransport av 12-åring

– Det bekymrer meg at samfunnet utsetter barn for denne typen tvang, sier Barneombudet. – Helt hinsides, mener tidligere barne- og likestillingsminister.

Barneombud Inga Bejer Engh er én av mange som har reagert etter reportasjen «Fangetransporten» om 12-åringen Alex. – Det gjør sterkt inntrykk å lese en slik historie, sier hun.

Barneombud Inga Bejer Engh kommenterer ikke enkeltsaker. Men etter å ha lest reportasjen «Fangetransporten» i Aftenbladet, kan hun si så mye som at hun er bekymret.

Reportasjen handler om 12 år gamle Alex som i september ble plassert i en gittercelle i politiets cellebil og transportert i 10 timer fra Stavanger til en barnevernsinstitusjon på Toten. Polititransporten skjedde på anmodning fra Barneverntjenesten i Stavanger.

– Det gjør sterkt inntrykk å lese en slik historie. Det bekymrer meg at samfunnet utsetter barn for denne type tvang, sier Bejer Engh, som har flere tanker om hva myndighetene bør gjøre.

– Brudd på menneskerettighetene

Tidligere barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen er én av mange som reagerte sterkt etter å ha lest om behandlingen av Alex.

«Dette er hinsides», skrev hun på sosiale medier. «Nå må dette ta slutt!»

– Det er innlysende at det å transportere et barn på denne måten verken er i tråd med FNs barnekonvensjon eller lovverket for øvrig. Det er en nedverdigende og farlig behandling som kan traumatisere et barn for livet, sier Thorkildsen til Aftenbladet.

Hun sier at «vi andre må protestere».

Inga Marte Thorkildsen

– Kan ikke forsvares

– Dette er det motsatte av barnevern. Vi er nødt til å behandle barn som barn, se frykten deres og forstå den. Barn skal trygges, alltid. Det er foreldres og barnevernets viktigste oppgave, sier Thorkildsen, som var byråd for oppvekst i Oslo inntil i høst. Hun er også forfatter av boka «Du ser det ikke før du tror det: Et kampskrift for barns rettigheter» (2015).

Thorkildsen er ikke i tvil om at aktørene og barnevernsansatte rundt barn som Alex har de beste intensjoner. Men intensjonene er ikke avgjørende, mener hun. Det avgjørende er om aktørene overholder lovverket, inkludert FNs barnekonvensjon. Hun sier hun kan forstå at ansatte i barnevernet «kan bli desperate» på grunn av rammene og ressursene de må arbeide innenfor.

– Men dette er ikke en handlemåte som kan forsvares, sier hun.

– Tilsynsmyndigheten bør granske

Thorkildsen reagerer også på at ingen meldte fra til tilsynsmyndighetene om en 10 timers transport av en 12-åring i en gittercelle. Til sammenlikning ville det vært rapporteringspliktig om en ansatt på en institusjon hadde tatt Alex hardt i armen og ført ham inn på et rom.

– Bør tilsynsmyndighetene rutinemessig se på saker med en tvangsbruk av denne karakteren, med tanke på barnas rettssikkerhet?

– Jeg tror definitivt det vil være klokt å gjøre det. Jeg vil også legge til at denne typen tvangsbruk påvirker ansatte sterkt, og kan potensielt virke traumatiserende. Både av hensyn til barna og de ansatte bør denne typen tvangsbruk gjennomgås i dybden for å forhindre gjentakelser, sier tidligere barneminister Inga Marte Thorkildsen.

Barneombudet: Systemsvakhet

– Det jeg først og fremst ønsker meg er en utvikling som sikrer bedre læring om hvordan situasjoner som dette kan løses til beste for barn, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenbladet.

Menneskerettighetene setter strenge krav til hvordan staten skal regulere bruk av makt og tvang overfor borgerne, sier hun.

For å unngå overdreven maktbruk, og sikre gode vurderinger av når tvang er nødvendig, skal staten ha klare regler, god opplæring og effektiv kontroll.

– Disse kravene mener jeg ikke er godt nok ivaretatt i dag, og dette har jeg tatt opp med Justisdepartementet og Politidirektoratet, sier Engh.

Barneombudet har engasjert seg både i kjølvannet av den første Alex-saken vinteren 2020, og etter Aftenbladets avsløring tidligere i år.

Barneombud Inga Bejer Engh

Norge skal overvåke

Mens Politidirektoratet lenge mente det var nærmest umulig å få oversikt over barnevernets bruk av politi, laget Aftenbladet den første nasjonale statistikken på feltet.

Den viste blant annet at politiet på ett år (2019) utførte minst 2800 oppdrag tilknyttet barnevernet. Det innebærer minst åtte oppdrag daglig.

Tidligere barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og tidligere justisminister Monica Mæland varslet i våres en rekke tiltak i etterkant av avsløringene.

Ett av tiltakene er at Norge skal begynne å holde oversikt over barnevernets bruk av politiet.

Barneombudet har bedt Justisdepartementet gå gjennom reglene for politiets tvangsbruk mot mindreårige.

Dette for å sikre:

At reglene er egnet til å sikre at tvangsbruk overfor mindreårige er forholdsmessig. Og at det faktisk gjøres gode, individuelle og etterprøvbare vurderinger

At barns rettssikkerhet er ivaretatt ved at mindreårige har en reell klagemulighet dersom de opplever å være utsatt for urettmessig tvangsbruk fra politiets side.

Barneombudet har også bedt myndighetene utvikle en faglig veileder for politiets arbeid med sårbare barn. Den bør fastsette sentrale prinsipper og være et viktig opplæringsverktøy.

– Disse tiltakene vil sikre læring som fører til at situasjoner kan løses til beste for barn, sier barneombud Inga Bejer Engh.

– Ikke prioritert å klage

Aftenbladet har gjennomgått avgjørelser i Spesialenheten for politisaker i perioden 2017–2020. Av 20 klager på politiets maktbruk mot barn tilknyttet barnevernet nasjonalt, er samtlige henlagt. Aftenbladet kjenner også til at statsforvalterne i landet svært sjelden undersøker om barnevernets bruk av politi er nødvendig.

Dette er noe av bakteppet for at verken moren til Alex eller hennes advokat har klaget inn transporten av 12-åringen i høst.

– Vi har ikke prioritert å bruke tid på å uttømme alle klagemuligheter. Erfaringsvis vil man ikke ende opp med noe annet enn at alle etatene legger skyld på hverandre, slik de også gjør nå, sier morens advokat, Evelyn Egeli, til Aftenbladet.

Advokat Evelyn Egeli

– Viktig for rettssikkerheten

Hun sier moren ønsker å bruke all sin tid på barna sine. Flere av dem har vært under barnevernets omsorg, og har store traumer etter dette, ifølge advokaten.

Egeli syns det er bra at Barneverntjenesten i Stavanger har sendt en klage på det statlige barnevernet (Bufetat) sin håndtering av flyttingen av Alex.

– Det er viktig for rettssikkerheten at de ulike offentlige etatene stiller krav til hverandre, og at de gir beskjed når det begås feil som i denne saken, sier hun.

– Men når klagen er sendt flere måneder etter at hendelsen er skjedd, og etter at Aftenbladet har begynt å stille spørsmål om saken, så tenker jeg at denne klagen har et annet formål enn å forbedre Bufetats arbeidsmetoder. Det fremstår som at klagen er skrevet som ledd i å skyve ansvaret bort fra Stavanger kommune. Det er det ikke grunnlag for, slik jeg ser det, sier Egeli.

– Barnevernet bør ta selvkritikk

Advokaten minner om at det er barnevernstjenesten som har det formelle ansvaret for omsorgen for barnet.

– Det er barnevernet som er ansvarlige for å ivareta ham. Det er også barnevernstjenesten som velger å takke ja til tilbudet de får fra Bufetat. De skal også avslå et tilbud dersom de mener tilbudet ikke er forsvarlig, eller til barnets beste, sier Egeli.

Hun mener barnevernet skulle ha plassert Alex hjemme hos moren – i tråd med 12-åringens sterke ønske. Dette i stedet for å hasteflytte ham til Østlandet med bruk av tvang og makt. Hun bekrefter at denne løsningen – tilbakeføring til moren – ble diskutert med barnevernet senest få dager før Alex ble plassert i cellebil og kjørt til Østlandet.

– Når man så vet at gutten kom hjem igjen ett døgn etter fangetransporten, og at Alex nå har bodd hjemme siden det, er det vanskelig å se hvorfor ikke dette ble forsøkt først, sier advokat Egeli, og legger til:

– Dette burde barnevernstjenesten ta selvkritikk for. Det er ikke Bufetat sitt ansvar.

