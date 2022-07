Equinor må stenge ned tre Nordsjø-felter ved mulig streik

Equinor-feltene Oseberg Øst, Oseberg Sør og Gudrun i Nordsjøen vil bli stengt ned fra midnatt mandag om fagforeningen Lederne gjennomfører sin varslede streik.

Equinor-feltet Oseberg Sør kan bli stengt mandag ved en mulig streik hos oljebransjens ledere.

Det bekrefter Equinors pressetalsmann Eskil Eriksen overfor Dagens Næringsliv.

Han sier den potensielle streiken vil få betydelige konsekvenser for produksjon av olje og gass på norsk sokkel. 74 medlemmer på de tre feltene vil bli tatt ut i streik

– Det totale bortfallet på de tre feltene vil være på 89.000 fat oljeekvivalenter per dag. Av disse utgjør gassproduksjonen på Gudrun-feltet 27.500 oljeekvivalenter, sier han.

Fredag ettermiddag er oljeprisen 110,5 dollar per fat.

Bakteppet er at et enstemmig forhandlingsutvalg i Lederne besluttet torsdag at forhandlingsløsningen skulle sendes på uravstemning til berørte medlemmer, men medlemmene sa nei.

– Uravstemningen blant våre medlemmer på sokkelavtalen er klart, og resultatet er et tydelig nei fra medlemmene. Meklingsresultatet er dermed forkastet, og med påfølgende streik som resultat, skriver Lederne i en pressemelding.