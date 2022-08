Stortingsrepresentant krever at Sørvest-Norge får inntektene fra utenlandskablene

Stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) mener Sørvest-Norge må få ta del i kraftmilliardene som i dag havner hos Statkraft.

Frps stortingspolitiker Marius Arion Nilsen

NTB

– Sørlendingene har alle ulempene ved å være så tett knyttet til Europa, men vi får ingen av fordelene. Vi har høye strømpriser, høyere nettleie og mindre kraftproduksjon på grunn av lav fyllingsgrad. Det rammer både næringslivet, innbyggere og hytteeiere, sier Nilsen til Fædrelandsvennen.

Han er stortingsrepresentant fra Aust-Agder og sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Netto eksport gjennom utenlandskablene som fra Sørvest-Norge var 15,6 TWh i løpet av en periode på 13 måneder, fra 1. juli 2021 til 31. juli 2022.

– De som tjener på dette er kraftselskapene og Statnett. Så får sørlendingene de høye strømprisene, sier Nilsen.

Han mener sørlandske bedrifter ikke vil overleve mange år med dagens strømpriser.

– Jeg etterlyser at vi står opp for landsdelen. Hele kobbelet av bedrifter, organisasjoner og idrettslag og alle som kan må stå opp og si at dette ikke er akseptabelt. Og aller helst må det skje før alle arbeidsplassene forsvinner, sier han.