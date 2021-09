Nå kommer behandling mot covid-19. Flere typer legemidler er på vei

Ganske snart kan noen norske pasienter med covid-19 få behandling med legemidler med monoklonale antistoffer på sykehus.

Nå anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) en antistoff-cocktail for dem som har høy risiko for innleggelse i sykehus.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden