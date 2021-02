Samenes nasjonaldag markert med flagg og gratulasjoner

Statsminister Erna Solberg og Stortinget var blant gratulantene da samenes nasjonaldag ble markert lørdag.

Den samiske nasjonaldagen ble markert med flaggheising av det samiske flagg i borggården til Rådhuset i Oslo lørdag morgen. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Ingen dag i året er den samiske kulturen mer synlig i landet vårt enn akkurat i dag. Dette er en dag vi feirer med stolthet, sier statsminister Erna Solberg i en egen gratulasjonshilsen på Twitter.

Ifølge Solberg skjer det blant annet mye positivt rundt de samiske språkene om dagen. Norge skal få offisielle navn alle de tre samiske språkene i Norge, det skal bli innført samisk språk i nye pass, og at samisk skal få status som urfolksspråk.

– Samenes nasjonaldag feires for å markere samefolket kamp for friheter og rettigheter. Jeg håper du og alle som feirer i dag får en fantastisk flott dag, sier SV-leder Audun Lysbakken i en hilsen alle partiene på Stortinget har stilte seg bak lørdag.

Den samiske nasjonaldagen har siden 1993 blitt feiret over hele Norge. Den markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Dagen er offisiell flaggdag i Norge og feires også ved utstrakt bruk av det samiske flagget som ble godkjent at den 13. nordiske samekonferansen i Åre i 1986 og offisielt anerkjent i Norge i 2004.

– Samiske og norske flagg som vaier over hele landet, vil kanskje bli den mest synlige markeringen av samenes nasjonaldag i år. Pandemien setter dessverre begrensninger for hvordan vi får feiret på. Likevel håper jeg at alle finner hyggelige måter å markere dagen på, sier sameminister Linda Hofstad Helleland (H).