To personer kjørt til legevakt etter at båt kantret utenfor Mandal

Nødetatene fikk lørdag ettermiddag melding om en kantret båt utenfor Mandal. Begge personene som var om bord, er kjørt til legevakt, opplyser politiet.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Agder politidistrikt opplyste om hendelsen rundt klokken 15 lørdag ettermiddag.

– Melding om en båt som skal ha gått rundt utenfor Sjøsanden, én person er kommet i land. Én person er ikke gjort rede for, skrev politiet først på Twitter.

Like etterpå oppdaterte de med at begge var funnet på land, og at de er kjørt til legevakten for sjekk. Det skal ikke ha vært flere personer om bord.