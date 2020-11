Byrådsleder Raymond Johansen etterlyser macheteforbud

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er skuffet over at det fremdeles ikke er kommet på plass et macheteforbud.

Byrådsleder Raymond Johansen vil ha et macheteforbud. Foto: Jil Yngland / NTB

– Vi vet at det er gjenger i Oslo som blir tatt med macheter og sverdlignende våpen, sier Johansen til NRK.

I Granavolden-erklæringen fra januar 2019 står det at regjeringen vil innføre forbud mot macheter.

– Et forbud er riktig å få til. For macheter skal ikke brukes av gjenger her i Oslo. Macheter skal brukes i jungelen, og Oslo er ingen jungel, sier Johansen.

I november 2019 sendte daværende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) et forslag på høring med frist 21. februar 2020. Det er ennå ikke kommet noe forbud.

– Ideelt sett skulle vi ha kommet lenger i dette arbeidet, men rett etter høringsfristen gikk ut, slo koronasituasjonen inn over landet. Departementet har derfor ikke hatt kapasitet til å ferdigstille denne høringen, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.