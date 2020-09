Appen skulle stanse pandemien. Nå forteller utviklerne hvordan Google og Apple stoppet prestisjetiltaket.

En ny rapport fra forskningsstiftelsen Simula, som utviklet Smittestopp for FHI, gir ny innsikt i hvorfor et av regjeringens viktigste korona-tiltak havarerte fullstendig. Foto: Stian Lysberg Solum/ Scanpix

Syv måneder etter at pandemien startet, står Norge uten en smitteapp. Ny rapport kaster lys over hva som gikk galt med et av Erna Solbergs største prestisjeprosjekt i kampen mot viruset – og hva som må til før Norge får en egen app.