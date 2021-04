Helsedirektoratet om massetesting: Liten nytte der smitten er lav

Regjeringen har satt av 836 millioner kroner til massetesting i skolene. Men kun områder med mye smitte vil bli prioritert, understreker Helsedirektoratet.

Elevene skal bruke antigen-hurtigtester til å teste seg selv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB-Marius Helge Larsen

Massetestingen skal bidra til at skolene kan holde åpent, selv i områder med mye smitte. Her fra Kuben videregående skole i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Kommuner bør tenke seg godt om hvis de velger å masseteste på skoler i områder med lav forekomst av smitte. Der er nytten lav, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

De siste dagene har blant annet Viken og Rogaland varslet at de vil i gang med massetesting for å holde skolene åpne. Så lenge smittetrykket er høyt, er dette nyttig, påpeker Lie.

– Men hvis for mange etterspør testmateriell, må vi vurdere å prioritere blant dem som trenger det mest, sier han.

Ny veileder

Helsedirektoratet regner med å ha sin veileder og plan for massetesting på norske skoler og universiteter klar onsdag. Der legges det opp til at elever og studenter i områder med høyt smittetrykk blir testet 1–2 ganger i uka.

– Det er kommunene selv som har ansvaret for å sette det i gang, men Helsedirektoratet gir sammen med Folkehelseinstituttet råd om hvordan det kan gjennomføres, sier han.

I rådene de kommer med, anbefales massetesting i områder med risikonivå 4 og 5.

Tester seg selv

Testingen blir frivillig, og hovedløsningen blir at elevene tester seg selv.

– Vi legger opp til at det brukes antigen-hurtigtester, hvor man stikker en pinne opp i fremre del av nesen, og ikke nødvendigvis i bakre del. Dette er en veldig brukervennlig metode, som elevene kan gjøre selv og med enkle instruksjoner, i hvert fall for de eldste elevene, har Lie forklart tidligere.

Han viser til et forsøksprosjekt i Vestland fylke, hvor man har klart å få prosedyren for testingen ned til fem minutter.

– Det kan gjøres på litt forskjellige måter, men det er viktig å passe på at ikke selve testingen øker smitterisikoen. Vi kommer til å gjennomgå dette i veilederen.

Hurtigtester

De eldste elevene vil selv kunne analysere testene sine ved å følge en oppskrift hvor de dypper testpinnen i en væske som dryppes ned på en brikke.

– Deretter vil det komme et testsvar i løpet av et kvarter, sier Lie.

For de yngste elevene kan det være mer aktuelt at noen samler inn testpinnene og analyserer dem for dem. Dette er blitt testet ut på skoler i Oslo.

Dersom noen tester positivt, blir de satt i isolasjon på normalt vis og alle nærkontakter må i karantene. Siden hurtigtestene er mindre presise enn vanlige tester, blir det også tatt vanlige PCR-prøver av alle som får positivt svar. Resten av oppfølgingen blir som for alle andre som får bekreftet smitte.

Regjeringen har sagt at massetestingen blir viktig når Norge nå skal åpne opp igjen, og at det er barn og unge som skal prioriteres først for å kunne holde universiteter, skoler og barnehager åpne.