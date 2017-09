Latter og gråt i Frank Aarebrots begravelse

Den vakre Korskirken i Bergen var fylt til trengsel og pyntet med fargerike blomster. Det var mange som ønsket å takke folkekjære Frank Aarebrot.

Prest Thor Brekkeflat understreket hvor vanskelig det var å samles rundt Frank Aarebrots kiste og ta inn over seg at han er død.

– Men det å snakke om Frank går av seg selv, et uendelig antall fortellinger kommer seilende, sa han.

Felles minnetale

Og det fikk man bevis på da sønnen Erik og datteren Maike holdt en felles minnetale. Mens kona Marianne ønsket at talen hennes ikke skulle sendes direkte, sto barna sammen og fortalte lattermilde, men også sorgtunge, om en uhøytidelig og leken pappa.

-Dette blir Frank Aarebrot 70 år på 70 minutter, vi har en liten bunke med papirer her, åpnet Erik Aarebrot og lun humring spredte seg i kirken.

– De siste årene har vært ganske ville for faderen, han har kost seg, og andre har kost seg, virker det som, sa Erik, som skilte mellom den personlige pappaen og den offisielle faderen.

Han fortalte at det var en unormal kveld på puben hvis ingen kommenterte hva Frank Aarebrot hadde sagt. Han fortalte også at han stadig ble bedt om å lage morostunt om sin far.

– Ingen satte mer pris på sånne stunt enn pappa, da lo han sin bråkete latter med hele kroppen, og sprutet sigarettaske over klær, stol og hele gulvet, sa sønnen.

Barnslig og leken

Datteren Maiken skildret en rekke episoder som viste Aarebrots kjærlige, barnslige og lekne sider.

Jeg husker godt at pappa mimet hønsehus og ballerina, når vi for en gangs skyld fikk ham til å spille Fantasi istedenfor Trivial Pursuit, lo Maike.

-Jeg kommer til å savne armkroken din, pappa, sa hun.

Ekte og hel ved

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i sin tale vekt på Aarebrots brennende engasjement og store kunnskaper.

– Han var et helt menneske som var engasjert i alt, han var ikke bundet av noe og levde som han lærte.

– Det gjorde ham ekte, til hel ved, sa Støre, som understreket at professoren var et sant opplysningsmenneske.

– Han var et opplysningsmenneske som tok den lille manns parti uten å miste av syne det sore fellesskapet.

Rettigheter

Støre, som innrømmet at han satte veldig pris på Aarebrots tilknytning til Arbeiderpartiet, mente at professoren så fortellingen av Norge som en historie der stadig nye grupper får rettigheter og mulighet på like fot med andre, som bønder, kvinner, innvandrere.

Og her ligger sosialdemokratiets evigvarende oppdrag, sa Støre.

– At alle skal med, er et oppdrag som fortsetter på tross av valgnederlaget, sa Ap-lederen, med henvisning til Aps slagord i valgkampen.

Støre sa også at Aarebrot, selv om han var en Ap-mann, også kunne være sterk kritisk.

– Det måtte jeg tåle, understreket Støre, som sa han kommer til å savne professorens skarpe penn.

SV-politiker Heikki Eidsvoll Holmås satte en høytidelig stemning da han fremførte Nordahl Griegs «Til Ungdommen».

Minnestund på Universitetet

Etter gravferden var det invitert til en åpen minnestund i Universitetets aula, hvor alle som ville var velkommen til samtale og samvær.

Alle blomsterhilsenene blir etter seremonien brakt videre til de ulike krigsminnesmerkene i Bergen etter ønske fra Frank og familien.

Frank Aarebrot døde lørdag 9. september.