KrF kan få fart i diskusjon om tvillingaborter

– Om regjeringen kommer KrF i møte på dette, så er det neppe kontroversielt, verken utad i samfunnet, innad i fagmiljøene eller i det generelle politiske landskapet, sier Berge Solberg, professor i medisinsk etikk ved NTNU i Trondheim til NTB.

Norge er det eneste landet i Europa som gir kvinner rett til selv å bestemme å ta bort ett eller flere fostre dersom hun er gravid med flerlinger. Etter at inngrepet ble teknisk mulig, bestemte lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet at kvinner selv kunne be om dette, innenfor retten til selvbestemt abort. Det skjedde i 2016, med lite diskusjon.

Fagmiljøene ønsker ikke noe forbud mot tvillingabort, men at dette skal behandles av abortnemndene, påpeker professor Berge Solberg. Han påpeker at det finnes gode medisinske argumenter for å tillate visse typer fosterreduksjon.

«Hører sammen»

Statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen som en del av regjeringsforhandlingene med KrF. Dermed har også tvillingaborter blitt et tema.

Fra talerstolen på KrFs landsmøte var det flere som tok til orde for at «tvillinger hører sammen»

Senterpartiets Kjersti Toppe varsler i Klassekampen at hun vil foreslå å fjerne kvinners rett til selv å avgjøre en fosterreduksjon.

Også Venstres Abid Raja er villig til å se på saken. Han peker på flere faktorer som bør vurderes:

* Psykologiske konsekvenser for gjenlevende tvilling.

* Dersom det er toeggede tvillinger av hvert kjønn, skal foreldrene eller legene få velge om det er gutten eller jenta som bæres fram?

Han påpeker også at dette ikke er lov i våre naboland Danmark og Sverige.

– Jeg vil støtte en utredning for å få all fakta og kunnskap på bordet, så vi kan ta en informert beslutning, sier han, men tilføyer at det er delte meninger i Venstre om saken.

Utføres etter uke 12

Det er svært få kvinner som søker om tvillingabort. Fra 2016–2018 ble det utført 38 fosterreduksjoner i Norge, opplyser klinikksjef Kjell Blix Salvesen ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital. Dette er det eneste stedet i Norge som utfører inngrepet.

– Tretten selvbestemte tvillingaborter ble utført, og alle ble utført mellom svangerskapsuke 12 og 13, skriver han i en kronikk i Aftenposten.

Det er nemlig medisinsk tryggere å utføre inngrepet etter svangerskapsuke 12. Ettersom dette er etter grensen for selvbestemt abort i Norge, mener Salvesen det vil være mulig å ta fra kvinnene den selvbestemte retten til fosterreduksjon uten å endre loven.

– Personlig mener jeg at dette først og fremst er en nødvendig opprydding for å få samsvar mellom medisinsk praksis og lovverket. Men for Regjeringen kan dette være en viktig symbolsak. Fosteret får et sterkere rettsvern når en begjæring nemndbehandles, og Norge blir kvitt stempelet som annerledeslandet i Europa, skriver han.

