Forsikringsagent ringte Kielland-kaptein om bord timer før ulykken

Navnet Alf Sivertsen dukker opp i den franske granskningsrapporten. Ekspertene trekker fram at plattformsjef Torstein Sæd tegnet forsikring like før ulykken og problematiserer at Sivertsen ringte Sæd om bord på Kielland bare timer før katastrofen. «Hvorfor kjente agenten behov for å ringe ham over radio, noe som er svært kostbart, for å håndtere noe som enkelt kunne vært ordnet per post», spør de.

- Det er riktig at Sæd kom til meg fordi han ønsket å tegne en pensjons- og uføreforsikring. Jeg klarte ikke å beregne tilleggspremien for Nordsjøen der og da, og sa jeg måtte få komme tilbake til det. Det var denne beregningen som var klar da jeg ringte ham, sier Sivertsen til Aftenbladet.

Han erkjenner at det er veldig spesielt å være en av de siste Sæd snakket med.

- Men dersom han var redd ,slik det er blitt hevdet, ville han ha tegnet en ren ulykkesforsikring, ikke en pensjonsforsikring.