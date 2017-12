Stortingspolitiker og miljøaktivist ber Solberg ta opp klima med Trump

Derimot mener Bellona-leder Frederic Hauge og fungerende parlamentarisk leder i SV, Kari Elisabeth Kaski, at Solberg må ta opp klimaspørsmål med Trump.

– Det er hennes plikt å bringe en sterk beskjed, slik andre statsledere har gjort, om at USA trengs på laget, sier Hauge til NRK.

– Solberg må uttrykke skuffelse over at USA har trukket seg fra den viktige Parisavtalen, og ta til ordet for en forsterket klimainnsats, sier Kaski til NTB.

Kaski mener i tillegg at Solberg bør advare den amerikanske presidenten mot å flytte landets ambassade til Jerusalem og mot å eskalere konflikten med Nord-Korea. Videre bør Solberg snakke om nordområdene og betydningen av å ikke øke konflikten med Russland, synes hun.

Solberg og Trump skal ifølge Det hvite hus' pressemelding diskutere felles forsvar, sikkerhetsspørsmål innen NATO, koalisjonen for å bekjempe IS, handel og investeringer.

I en pressemelding fra Statsministerens kontor står det imidlertid at også klima- og fredsspørsmål vil være tema under møtet.