Regjeringen vil gjøre det enklere å ansette folk med hull i CV-en i staten

Statsminister Erna Solberg sier privat sektor er flinkere enn offentlig sektor og styres mer hierarkisk når ansettelser skal foretas. Dette vil hun nå endre på.

– Vi mener staten har et spesielt ansvar for å gå foran i en slik dugnad og har satt som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sier Solberg til Aftenposten.

Ved å bruke moderat kvotering vil regjeringen at opptil 1.000 personer med nedsatt funksjonsevne eller med hull i CV-en skal få jobb i staten. En rekke forslag til hvordan målet skal nås er utarbeidet, og i løpet av våren vil kommunalministeren sende ut forslag til endring av forskrift til statsansatteloven.

– Dette vil variere fra år til år, men det er om lag 20.000 mennesker som blir nyansatt i staten i løpet av et år. På årsbasis vil måltallet på fem prosent med andre ord dreie seg om omtrent 1.000 nyansatte, inkludert de som skifter jobb internt i staten, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Å ha «hull i CV-en» er definert av regjeringen som en arbeidssøker som har fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i til sammen to år av de siste fem årene før søknadstidspunktet, og som ikke står i en fast stilling eller midlertidig stilling av varighet på mer enn ett år på søknadstidspunktet.