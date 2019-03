Omfattende sparetiltak for helsegigant

Siden starten av mars har det vært flere sentralstyremøter i LHL, der temaet har vært LHLs «svært krevende økonomisk situasjon», ifølge interne dokumenter Dagens Næringsliv (DN) har fått tilgang til.

DN skriver at LHL har gått med et underskudd før skatt på 417 millioner kroner de to seneste årene, og at driftsunderskuddet går mot 150 millioner kroner i år, uten omfattende kutt.

Underskuddet før skatt for årene 2017 til 2019 kan ende på godt over en halv milliard kroner til sammen.

Den medlemsbaserte helseorganisasjonen har 550 ansatte på klinikker og sykehus og 250 lokallag med frivillige over hele landet.

I fjor kjøpte Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Forusakutten Kolibri av Maaseide-familien, som hadde eid klinikken i ti år med et resultat på rundt 60 millioner kroner i minus.

Forusakutten Kolibri hadde da mellom 50 og 60 ansatte, og omsatte for 60–70 millioner kroner i året. Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, sa til Aftenbladet at de så for seg flere ansatte og økt omsetning i løpet av relativt kort tid.

LHL har også klinikker i blant annet Bergen og Trondheim, og driver Sandvika Nevrosenter. I tillegg er Feiringklinikken i dag underlagt det nye LHL-sykehuset Gardermoen på Jessheim, som kostet over én milliard kroner.

Under et allmøte på sykehuset organisasjonen driver på Gardermoen, ble de LHL-ansatte presentert en omfattende kuttliste.

I en epost til alle ansatte skriver generalsekretær Frode Jahren at situasjonen er dramatisk og alvorlig.

- Omfattende sparetiltak må derfor iverksettes – i hele LHL, ved LHL-sykehuset Gardermoen, i våre klinikker og i pasientorganisasjonen. Alle tiltak må gjennomføres og iverksettes for å ha nok virkning i 2019 – og med nødvendig helårseffekt inn i 2020, skriver han, ifølge DN.

Avisa presenterer videre følgende kuttliste:

Den nye byklinikken planlagt på Storo i Oslo utsettes.

Helseforsikringsleverandøren Vertikal Helse flytter til LHL-sykehuset på Gardermoen.

Ny driftsmodell kirurgi.

Ny driftsmodell sengepost.

Ny modell for drift av kundesenter.

Redusert bemanning rehabilitering sykehus.

Nedskalering av drift i medlemsorganisasjonen.

Kutt i sentral stab.

Kutt i ikt-kostnader.

Kutt i forskning og utvikling.

Reduksjon av lønn til ledere.

Reduksjon i lønn til enkeltgrupper.

Endret pensjonsordning.

Alle ansatte inviteres med på lønnsfrys i to år.

Sentralstyret og Landsstyret avstår fra honorarer.

Sentralstyret og Landsstyret gjennomfører et minimum av fysiske møter.

Fylkessamlinger i høst og i 2020 gjennomføres ikke i sentral regi.

Olaf Rødevand, ansattrepresentant i LHLs sentralstyre, beskriver situasjonen som krevende.

– Det blir tøffe tider, og det er mye usikkerhet. Mange er spent på konkretisering av tiltakene. Sykehuset på Gardermoen var en satsing for å være fremtidsrettet. Vi visste at det kunne være krevende, og spesielt de tre første årene regnet vi med underskudd. Men underskuddet er blitt større og fremskyndet av at vi måtte legge ned hjertekirurgien i 2018, sier Rødevand til DN.

