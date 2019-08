FNB-bråket i Oslo fortsetter - starter nytt lokallag fire uker før valget

– For å følge opp lokale medlemmer, listekandidater og de som vil bli innvalgt i kommunestyret er det nå stiftet et nytt lokallag i Oslo fullt integrert i partiets organisasjon, heter det i en pressemelding sendt ut lørdag kveld fra styreleder Morten Malmin og daglig leder og partileder Frode Myrhol i FNB.

Har ikke avholdt landsmøte

Striden er ikke i første rekke politisk, men handler om hvordan partiet og medlemmene skal organiseres, hvilke vedtekter partiet skal ha og hvem som har retten til å påberope seg en nasjonal lederrolle.

Mistilliten går begge veier.

Oslo-fløyen, som ikke anerkjennes av den Stavanger-baserte ledelsen, mener at Frode Myrhol ikke kan kalles en nasjonal leder for partiet så lenge det ikke er avholdt landsmøte.

De to øverste på Oslos liste, Bjørn Revil og Cecilie Lyngby, har tidligere uttalt til Aftenbladet at de ikke forholder seg til striden, og at de ønsker å konsentrere seg om valgkampen.

Geir Søndeland

– Enkelte ganger utvikler ikke samarbeid seg slik man ønsker, noe som dessverre har skjedd mellom partiet sentralt og interimsstyret av ovennevnte organisasjon i Oslo, heter det videre.

– Det lokale interimsstyret i Oslo motsatte seg fortsatt at lister over de lokalt innmeldte medlemmene skulle gjøres tilgjengelige for partiet og disse ville dermed ikke kunne legges inn i den nasjonale databasen, heter det i pressemeldingen.

– Ikke akseptabelt

– Denne forståelsen av «partidemokrati» og motviljen mot å ha et sentralt medlemsregister kunne vi som styre i partiet naturligvis ikke akseptere. Det faktum at det lokale interimsstyret ikke samarbeider med partiets tre toppkandidater i Oslo i selve valgkampen, samt upassende internkommunikasjon fremtvang en styreavgjørelse i partiet om at FNB ikke lenger kan la seg representere av den omtalte organisasjonen, representert ved Jan Eriksen. Navnet «Folkeaksjonen nei til mer Bompenger» er beskyttet iht. Partiloven, heter det videre.

– Det lokale interimsstyret opererer nå under et nytt domene (www.neitilmerbompenger.net) samt benytter FNBs logo i profileringen sin. Dette er ikke godkjent av partiet. Dette er skriftlig meddelt organisasjonen 8. august til alle styremedlemmer, heter det i pressemeldingen.

Malmin og Myrhol vil ikke kommentere saken ytterligere lørdag kveld.

– Følger vedtektene

Leder Jan Eriksen i FNB Oslo meldte onsdag dette om striden i FNB:

– FNB er et nytt parti og det er mange som leter etter svakheter i vår virksomhet. Styret i FNB Oslo er selvfølgelig oppmerksom på at vi ikke har den fartstiden som mer etablerte partier har. Derfor har vi fra første dag vært opptatt av at vi skal være korrekte i vår kommunikasjon og aktivitet både i forhold til medlemmer, andre partiledd, presse og publikum. Vi følger gjeldende lover og regler nøye, og er selvsagt lojale overfor våre vedtekter, sier Eriksen.

– Uenigheten som er omtalt i pressen har med tolkning av vedtektene å gjøre. FNB har ikke hatt landsmøte ennå, men jeg føler meg trygg på at når det avholdes så vil vedtektene bli gjenstand for gjennomgang og revisjon som nødvendig. Enn så lenge følger vi vedtektene i FNB Oslo, sier Eriksen.