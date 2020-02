Passasjertog kjørte inn i skred på Bergensbanen

Et passasjertog med 115 personer kjørte i natt inn i et skred ved Upsete stasjon på Bergensbanen. To hytter ble truffet av skredet. – De skal være ubebodd, men vi tar ikke det for gitt, sier politiet.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

NÅ: Slik ser det ut ved skredområdet søndag morgen. Skredet har truffet Upsete Fjellstove (nede til høyre). Foto: BT-TIPSER

Lørdag klokken 23.42 fikk politiet inn en melding om at et tog hadde kjørt inn i et snøskred i Aurland kommune.

Skredet hadde gått rundt 200 meter øst for Upsete stasjon. Ettermiddagstoget fra Oslo til Bergen, som var rundt tre timer forsinket, kjørte inn i raset.

– Alle passasjerer er uskadet. Det er også toget, sier Nina Schage, pressekontakt i Vy.

Hun forteller at passasjerene har vært på toget i hele natt. Rundt klokken 05.45 ble toget flyttet tilbake til Myrdal stasjon. Der står det nå og venter på at banen skal åpne igjen.

STÅR FAST: Dette bildet viser toget som står fast etter å ha kjørt inn i et snøskred ved Upsete stasjon. Lyset til høyre er stasjonsområdet. Foto: BT-TIPSER

Traff to hytter

«Det er blitt funnet gjenstander i raset som tilsier at en hytte eller flere er tatt i raset. Det er for tidlig å si om noen personer er tatt av raset» skriver politiet på Twitter klokken 01.30.

Redningsmannskaper var sendt til stedet.

Klokken 03.30 natt til søndag meldte politiet at to hytter og et skur også var tatt av skredet.

– Skredet har sannsynligvis truffet deler av Upsete Fjellstove. Den skal være tom. Videre har skredet sannsynligvis tatt med seg en hytte på nedsiden av fjellstoven i tillegg til et skur. De skal være ubebodd, men vi tar ikke det for gitt, sier Steinar Hausvik, operasjonsleder ved Vest politidistrikt.

Han forteller til BT at politiet fremdeles er på stedet i 6-tiden søndags morgen for å gjøre overflatesøk for å sikre at ingen mennesker har blitt tatt av skredet.

– Det har vært en krevende natt. Det er vanskelige arbeidsforhold på stedet, det er mørkt og snør ganske mye, sier han.

Toget skal ha hatt lav fart

BT meldte om saken klokken 00.30, etter tips fra publikum. Skredet skal ha gått like etter Gravhalstunnelen, som munner ut på Upsete og begynner ved Myrdal. Tunnelen er 5,3 kilometer lang.

Beredskapstoget rykket ut fra Voss med politi, brannbil, snøskutere, lavinehunder og fagfolk på jernbane om bord. Det rykket også ut fra øst med politi og Røde Kors, jernbanemannskap og maskiner, ifølge BaneNor.

Pressevakt Line Tone Otterholt i Bane NOR sa til BT i går kveld at hun har oppfattet det som at toget hadde relativt lav fart da det traff skredet.

– Jobber med å klargjøre sporet

Morgentogene fra Bergen til Oslo S, som skulle gått fra Bergen klokken 07.57 og 11.57 er innstilt mellom Voss og Ål. Dette gjelder også morgentogene fra Oslo.

«Bergensbanen er stengt fra Geilo til Mjølfjell inntil videre. Det er store snømengder fra Geilo og opp mot høyfjellet», heter det på Vys hjemmeside.

– Mannskapene jobber med å klargjøre sporet og kontaktledningen. Etter det vil toget kunne kjøre videre vestover, sier Liv Tone Otterholt, kommunikasjonsrådgiver i Bane NOR.

Hun kan ikke svare på hvor lang tid dette vil ta klokken 06.50.

Flåm-Myrdal ble stengt lørdag ettermiddag på grunn av et ras mellom Blomheller og Berekvam som rev ned kontaktledningen.

Så folk med lommelykt

Upsete er en holdeplass som kun benyttes av lokaltog. Den ligger 850 meter over havet, mellom Myrdal stasjon og Vieren holdeplass.

Stasjonen er uten veisamband. Det er heller ikke vanlig mobiltelefondekning på Upsete.

I DAGSLYS: Slik ser det ut ved Upsete stasjon, der snøskredet gikk i natt. Dette er et arkivbilde. Foto: Rune Sævig (ARKIV)

En tipser som er i hytte i området fortalte rundt klokken 00.45 til BT at et tog hadde stått på Upsete i rundt en time.

– Det er mange folk med lommelykt som går rundt og lyser rundt toget, fortalte han.

Han fortalte at det har vært veldig dårlig vær i området lørdag. Folkene på hytten har ikke merket noe ras, men de er et stykke unna.

Upsete fjellstove er ikke åpen og bemannet nå. Tipseren tror heller ikke at det har vært folk i andre hytter ved stasjonen.

Uværsuke

Det har vært en uke med veldig mye uvær og skred på Vestlandet. Bergensbanen var stengt fra mandag kveld til torsdag på grunn av et snøskred ved Hallingskeid. Nå er altså banen rammet av et nytt skred.

I tillegg har det vært en rekke andre skred over veier på Vestlandet denne uken.

Publisert: 23. februar 2020 08:14 Oppdatert: 23. februar 2020 09:03