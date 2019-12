Funn av en barnevogn og støvler i vannkanten i Troms

På en pressekonferanse på politihuset i Tromsø mandag kveld opplyste politistasjonssjef Anita Hermandsen at det ble meldt fra til politiet klokken 17.28 om spor fra en barnevogn som gikk ned til strandkanten.

– Meldingen gikk på at det var observert en barnevogn og at det gikk spor ned til vannet. Når melder kom ned til vannet ble det gjort funn av gjenstander i vannkanten som gjorde at politiet måtte undersøke, og det ble da hentet fire personer opp, forteller Hermansen.

Politistasjonssjefen sier det ble gjort funn av støvler i vannkanten.