Person funnet død i Bergen fengsel

Fredag formiddag ble politiet varslet om dødsfallet, skriver BA. Både luftambulanse og flere politipatruljer rykket ut til fengselet.

Assisterende fengselsleder Ivar S. Jensen omtaler dødsfallet som en «alvorlig hendelse med selvskading». Han sier til avisa at fengselet nå fokuserer på å ta vare på andre innsatte, og ansatte. Han vil ikke si om andre innsatte var vitne til hendelsen.

Operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt opplyser at de fikk melding om dødsfallet klokken 10.30, og sier at det er noe politiet undersøker.

– Mye tyder på at dette kan være et selvmord, men vi etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Dødsfallet har skjedd i et fellesareal, sier han til NTB.

Operasjonslederen opplyser at politiet gjør åstedsundersøkelser og avhører vitner og ansatte på stedet. Avdøde vil bli obdusert. Pårørende er ikke varslet.