Høyesterett skal behandle anken til kvinne (70) dømt for å ha kalt samfunnsdebattant kakerlakk

I et kommentarfelt på Facebook under en artikkel i september 2017 omtalte kvinnen Ali blant annet som en «korrupt kakerlakk».

Kvinnen ble i Gulating lagmannsrett i juni dømt til 14 dagers ubetinget fengsel for kommentarene. Forsvarer Laila Kjærevik sa da at de ville anke dommen til Høyesterett.

Ankeutvalget har nå besluttet at anken over dommen skal behandles i Høyesterett. Både lovanvendelse og straffutmåling vil behandles, og Høyesterett har godtatt å overprøve om utsagnet rammes av straffeloven § 185.

70-åringen mente at Ali som en aktiv samfunnsdebattant måtte tåle slike utsagn og at dette var innenfor ytringsfriheten. Det var Gulating lagmannsrett ikke enig i og mente at det var riktig å idømme kvinnen ubetinget fengsel.

Dermed ble straffen skjerpet. Da saken ble behandlet i tingretten, ble kvinnen dømt til betinget fengsel og en bot.

Norsksomaliske Sumaya Jirde Ali er forfatter og samfunnsdebattant. I mars mottok hun Forfatterforeningens ytringsfrihetspris.