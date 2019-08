21-åringen ankom fengslingsmøtet med blåveis rundt øynene – begjærer seg løslatt

Siste: Fengslingsmøtet er nå over. Det vil senere mandag bli klart om påtalemyndigheten har fått medhold i deres begjæring om at Philip Manshaus må varetektsfengsles i fire uker i full isolasjon.

Philip Manshaus ankom sal 250 i Oslo tingrett til lyden av fotografer som knipset bilder. Den ventede mediestormen rundt fengslingsmøtet gjorde at Oslo tingrett avviklet fengslingsmøtet i tingrettens største sal, hvor både rettssaken mot 22. juli-terroristen og korrupsjonstiltalte Eirik Jensen er blitt ført.

Den terrorsiktede 21-åringen kom inn i salen geleidet av to politibetjenter og hans forsvarsadvokat Unni Fries, som viste Manshaus til hvor han skulle sitte. Rolig satt han seg ned og tittet mot muren av pressefotografer og journalister. Ansiktet hans var hovent og fylt med blåmerker, noe som kan være et resultat etter basketaket han havnet i etter at han hadde tatt seg inn i Al-Noor Islamic Centre lørdag.

Flere ganger flyttet Manshaus’ blikk seg mot pressen, og en rekke ganger smilte han mot fotografene, journalistene og publikum i sal 250.

Begjærer seg løslatt

Fengslingsmøtet, som ble holdt bak lukkede dører, varte i drøyt halvannen time. Det er så langt ikke klart om påtalemyndigheten har fått medhold. Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby har bedt om at Manshaus varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

Etter møtet snakket Manshaus forsvarer, advokat Unni Fries, med pressen. Hun fortalte at Manshaus benyttet seg av retten til ikke å forklare seg.

– Han har ikke erkjent straffskyld, sa hun.

Forsvareren fortalte Aftenposten og en rekke andre medier at det eneste hennes klient sa i retten var personalia.

Hvorvidt han samtykker til fengsling, svarte hun følgende:

– Han samtykker ikke, og han har begjært seg løslatt.

Politiet om etterforskningen: – Hele tiden vært rettet mot terror

Det er varslet at politiet vil ha en pressekonferanse etter at kjennelsen fra Oslo tingrett foreligger, det er ventet at den vil komme i løpet av noen timer.

– Denne saken har hele tiden vært rettet mot terror, så det er ingen dramatiske endringer som gjør at siktelsen blir utvidet, sa politiinspektør og enhetsleder Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til Aftenposten mandag morgen.

Da hadde det blitt klart at politiet utvidet siktelsen mot 21-åringen til å også gjelde terror. Fra før av var han siktet for drap på sin 17 år gamle stesøster og drapsforsøk tilknyttet angrepet mot moskeen lørdag.

Siktet for å ha drept stesøsteren

Angrepet skjedde i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag. Ifølge vitner var mannen kledd i uniform og hadde flere hagle- og pistollignende våpen da han kom inn i moskeen.

Politiet har oppgitt at de visste hvem Philip Manshaus var, men at han ikke har noe kriminelt rulleblad. Hans helsetilstand er foreløpig ukjent. Ifølge politiet har den siktede spredt høyreekstreme ytringer på nettet.

I forbindelse med politiets undersøkelses i mannens bolig som følge av skytingen i moskeen, ble en ung kvinne funnet død i boligen. Politiet bekreftet søndag et kvinnen er siktedes 17 år gamle stesøster.

