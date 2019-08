21-åringen ankom fengslingsmøtet med blåveiser rundt øynene

Den siktede 21-åringen fra Bærum kom til fenglingsmøtet med et forslått ansikt, blåveiser rundt begge øynene og flere sår langs halsen. Det kan være et resultat av basketaket han havnet i etter at han hadde tatt seg inn i Al-Noor Islamic Centre i lørdag.

Mohamed Rafiq (65), som fikk stoppet den siktede under skyteepisoden i moskeen, har tidligere fortalt at han holdt Manshaus nede, mens et annen menighetsmedlem slo den siktede i hodet.

Philip Manshaus så mot muren av pressefotografer og kom med et kort uttrykk som kunne se ut som et smil. Han hadde på seg en blå joggedress.

Kort tid etter ble pressen bedt om å forlate rommet for at partene skulle få diskutere om fengslingsmøtet skal gå for lukkede dører. Like før klokken 14 ble det klart at møtet vil gå for lukkede dører.

21-åringen ble i helgen siktet for drap og drapsforsøk. Mandag morgen ble siktelsen utvidet til å også gjelde terror.

Påtalemyndigheten vil be om fire ukers varetekt med full isolasjon og brev- og besøksforbud.

Manshaus har så langt ikke forklart seg for politiet. Før fengslingsmøtet meddelte han at han samtykket til å bli fotografert.

Fengslingsmøtet skulle opprinnelige starte klokken 13.00, men ble utsatt til 13.15. Det er flere politibiler utenfor tingretten og flere uniformerte politibetjenter og sperringer rundt området.

Erkjenner ikke straffskyld

– Denne saken har hele tiden vært rettet mot terror, så det er ingen dramatiske endringer som gjør at siktelsen blir utvidet, sa politiinspektør og enhetsleder Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt til Aftenposten mandag morgen.

Manshaus forsvarer, Unni Fries, understreker at hennes klient ikke erkjenner straffskyld. Fries har tidligere sagt at den siktede kommer til å møte i retten, men at han ikke vil forklare seg.

Mistenkt for å ha drept stesøsteren

Angrepet skjedde i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag. Ifølge vitner var mannen kledd i uniform og hadde flere hagle- og pistollignende våpen da han kom inn i moskeen.

Politiet har oppgitt at de visste hvem Philip Manshaus var, men at han ikke har noe kriminelt rulleblad. Hans helsetilstand er foreløpig ukjent. Ifølge politiet har den siktede spredt høyreekstreme ytringer på nettet.

I forbindelse med politiets undersøkelses i mannens bolig som følge av skytingen i moskeen, ble en ung kvinne funnet død i boligen. Politiet bekreftet søndag et kvinnen er siktedes 17 år gamle stesøster.

