Draps- og terrorsiktet 21-åring varetektsfengsles i fire uker. Ankom fengslingsmøtet med blåveis rundt øynene.

Det er store fare for at draps- og terrorsiktede Philip Manshaus begår nye lovbrudd av samme karakter, mener Oslo tingrett. Mandag ble han varetektsfengslet i fire uker, hvorav to uker i full isolasjon.