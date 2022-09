Nå er ID.Buzz kommet til Norge

Folkevognbussen ble tidlig et ikon etter at den ble lansert tidlig på 1950-tallet. Siden har den kommet i en rekke utgaver. Nå er den her i el-utgave.

De første 25 eksemplarene av den elektriske folkevognbussen ID.Buzz kjører i land på Bekkelagskaia i Oslo.

Tor Mjaaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Helelektriske ID. Buzz er en av billanseringene som har fått mest oppmerksomhet i Norge i år. Den kommer i to utgaver, som personbil med navnet ID.Buzz og som varebil under navnet ID. Cargo, skriver Fædrelandsvennen.

For ei uke siden la et fraktskip fra Volkswagen til kai ved Bekkelagskaia i Oslo. Blant de rundt 500 bilene på skipet kom også 25 ID. Buzz og ID. Buzz Cargo.

– Det er deilig å se ID. Buzz og ID. Buzz Cargo rulle av båten og inn på klargjøringssenteret vårt. Dette har vi ventet lenge på, sier Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Harald A. Møller AS i en pressemelding fra importøren.

Her jubler direktøren for Volkswagen Nyttekjøretøy, Håkon Wirak, etter at ID. Buzz Cargo er kåret til «International Van of the Year 2023».

Få dager senere kunne samme Wirak juble da ID. Buzz Cargo under varebilmessen i Hannover ble tildelt den prestisjetunge prisen «International Van of the Year 2023».

– Dette er et kvalitetsstempel, slår Wirak fast i en pressemelding etter kåringen.

Inspirasjonen

Det er ingen tvil om at inspirasjonen til ID. Buzz har Volkswagen hentet fra Folkevognbussen T1, som har vært et kjent og kjært kjøretøy gjennom flere generasjoner, og som mange nordmenn har et nært forhold til.

Personbilvarianten kommer i førsteomgang som 5-seter med bagasjeplass på hele 1.121 liter. ID. Buzz har en angitt WLTP-rekkevidde på 418 km, og en startpris på 494.200 kr.

ID. Buzz Cargo er den første helelektriske varebilen fra Volkswagen bygget på MEB-plattformen. Det vil si at den er bygget som elbil fra bunnen av, med alle de fordelene det fører med seg av teknologiske muligheter. Med en WLTP-rekkevidde på inntil 423 km, og et lasterom på nesten 4 m3, kan den være et aktuelt alternativ for for eksempel håndverkere. ID.Buzz Cargo har en startpris på 452.700 kr.

Gode salgstall

Den norske importøren, Harald A. Møller, har tidligere bekreftet at de skal utstyre den norske «standard-modellen» med utstyr som i andre land er ekstrautstyr, slik som ryggekamera.

ID. Buzz får en ladekapasitet på inntil 170 kW, som betyr at du under optimale forhold kan lade bilen fra 5 til 80 prosent på rundt 30 minutter.

Når det gjelder salgstall holder Wirak kortene tett til brystet.

– Vi går ikke ut med tall, men det jeg kan si er at vi har hatt gode salgstall hos forhandlere over hele landet, og det er gledelig at flere næringskunder nå velger utslippsfrie ID. Buzz Cargo for å ta del i det grønne skifte i nyttetransporten.