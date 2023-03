Stortinget sier ja til masseovervåking i regi av PST

Politiets sikkerhetstjeneste kan snart lagre alt som skjer på det åpne internettet i Norge. – Et skritt i retning av en politistat, sier justiskomiteens leder.

En uvanlig koalisjon går knallhardt ut mot fullmaktene PST nå er i ferd med å få. Justiskomiteens leder, Per-Willy Amundsen (Frp), Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Andreas Sjalg Unneland (SV) mener overvåkingen undergraver demokratiet.

Kopier lenke

Kopier lenke

(Bergens Tidende) Høyre sikrer flertall for forslaget fra Ap/Sp-regjeringen, som gir sikkerhetstjenesten mulighet til å overvåke, lagre og analysere alt som skjer på det åpne internettet i Norge.

En sjelden koalisjon, bestående av Frp, Venstre og SV, er svært kritiske og har felles merknader til lovforslaget.

De foreslår å sende saken tilbake til regjeringen, fordi de mener den ikke er godt nok utredet, skriver BT.

– Avvikler retten til privatliv

– Mars 2023 blir måneden Stortinget avvikler retten til privatliv. Dette er et skritt i retning av en politistat, sier Per-Willy Amundsen (Frp), justiskomiteens leder og tidligere justisminister.

– Det skjer uten en grundig utredning og uten en offentlig debatt. Befolkningen vet ikke hva som er i ferd med å skje, sier han.

Amundsen mener «grensen nå er nådd» og at overvåking bare må skje etter en konkret vurdering og etter at domstolene har behandlet saken.

– Grunnleggende rettssikkerhet ivaretas av domstolene. Den settes nå til side ved å gi PST lov til denne overvåkingen, sier Amundsen.

Stortingets justiskomité avga tirsdag sin innstilling om regjeringens lovforslag. Innstillingen vil bli debattert og deretter trolig vedtatt i neste uke.

Politiet har maktmonopol

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås, kan forberede sine kolleger på at det åpne nettet i Norge om kort tid kan overvåkes.

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) understreker at PST har politimyndighet med mulighet å straffeforfølge innbyggerne i Norge. De har maktmonopol.

– Derfor er det svært problematisk at overvåkingsmaterialet kan innhentes uten domstolskontroll.

Hun mener overvåkingen går ut over den enkeltes rettigheter og utfordrer demokratiet.

– Det er ganske enkelt skummelt, sier hun.

Kan ikke kontrolleres

– Jeg er redd for at overvåkingen undergraver det demokratiet den er ment å beskytte, sier Andreas Sjalg Unneland (SV).

De andre opposisjonspartiene, som Rødt, MDG og KrF, er ikke representert i justiskomiteen.

Sveinung Stensland varsler at Høyre støtter regjeringens forslag.

Høyres justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland, er uenig med de andre opposisjonspartiene. Han mener det ikke er avgjørende med en kjennelse i domstolen for innhenting av åpen informasjon.

– Våpen politiet har bedt om

– Myndighetenes viktigste oppgave er å ivareta rikets og borgernes sikkerhet. Dette er et verktøy politiet har bedt om, og det er riktig å gi dem dette, sier Stensland.

Han mener det ikke vil være å gå inn i privatlivet til folk å overvåke det som innbyggerne selv har offentliggjort eller publisert på ulike nettsider.

– Dette handler om å fange opp radikalisering over tid, sier Stensland.

Ifølge ham støtter Høyre fullt ut regjeringens lovforslag.

Justisminister Emilie Enger Mehl har uttalt at PST trenger utvidede muligheter, fordi Norge kan stå overfor nye typer trusler som sikkerhetstjenesten må kunne være i stand til å forutse.

Da lovforslaget var på høring, ble det kritisert av en rekke aktører. Datatilsynet, Advokatforeningen, Norges institusjon for menneskerettigheter og Tekna var blant de skarpeste kritikerne.

Massiv overvåking

I innstillingen skriver Frp, Venstre og SV at «innebærer en nærmest grenseløs innsamling av opplysninger fra åpne kilder om norske borgeres aktivitet på internett.»

De frykter også at folk «vegrer seg for å uttrykke seg, dele meninger og søke informasjon på internett når de vet at myndighetene følger med» og kaller det hele en «massiv overvåking».

De mener PST-forslaget må ses i sammenheng med E-tjenestens anledning til å tappe og lagre datatrafikk, samt overvåking av flypassasjerer og lagring av IP-adresser.

Frp, V og SV vil at overvåkingssystemene utstyres med en form for selvdestruksjon, eller selvmordsknapp, som Tekna og Datatilsynet mener er nødvendig.