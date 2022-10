Russer varetektsfengslet etter å ha blitt stanset med droner på Storskog

Russeren som ble stanset på Storskog med droner, er i Indre- og Østre-Finnmark tingrett varetektsfengslet i to uker.

Russeren som ble stanset på grenseovergangen mellom Russland og Norge ved Storskog i Finnmark, er i Indre- og Østre-Finnmark tingrett varetektsfengslet i to uker. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB-Ole Henrik Tveten og Kenneth Kandolf Haug

Mannen ble stoppet på vei ut av Norge 11. oktober med to droner og flere elektroniske lagringsenheter. Fredag ble mannen varetektsfengslet i to uker.

Da saken ble kjent, opplyste politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i Finnmark til NRK at mannen ble stanset i en vanlig kontroll av tollvesenet.

Foreløpig er mannen siktet for brudd på sanksjonsloven og sanksjonsforskriften, som trådte i kraft etter at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Den aktuelle paragrafen handler om at russiske selskaper eller borgere ikke har lov til å fly i Norge.

Avdramatiserer tre pass

– Vi har varetektsfengslet ham siden han er tredjelandsborger, og ikke har tilknytning til Norge, sier politiadvokat Indbjør til NTB.

Siktede har også avdramatisert det faktum at han har to russiske og ett israelsk pass, forteller hun.

– Siktede har dobbelt statsborgerskap. Ifølge siktede er det ikke uvanlig med to russiske pass, det har å gjøre med visum og stempler, sier Indbjør.

Mannen i 50-årene har holdt seg til forklaringen om at han har vært i Norge som turist, og derfor har oppholdt seg her siden august.

Et skip fra Kystvakten patruljerer rundt Sleipner A-plattformen.

PST involvert

Ifølge VG kan siktelsen mot mannen bli utvidet og PST kan i så fall vil ta over etterforskningen. Til avisen sier PST at de har involvert seg aktivt i saken.

– PST er i tett kontakt med lokalt politi, og den innledende etterforskningen vil bidra med å avklare om etterforskningen skal overtas av PST eller fortsette hos lokalt politi, sier kommunikasjonssjef Trond Hugubakken.

Han svarer ikke på om PST var involvert i saken før mannen ble pågrepet.

Bedre rustet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til NTB at det er bra at politiet er årvåkne og har god kontroll på Storskog.

Hun ønsker ikke kommentere den konkrete saken, men sier at det er satt i verk en rekke tiltak for å gjøre oss bedre rustet i møte med en økt etterretningstrussel og muligheter for å unngå at noen omgår sanksjonsreglene.

– Det er forbudt for russiske personer å fly drone i Norge etter sanksjonsregelverket, sier justisministeren.

Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland.

Flere droneobservasjoner

Fra midten av september begynte det å komme fram i mediene at det var observert uidentifiserte droner rundt oljeplattformer og andre offshoreinstallasjoner i Nordsjøen.

Til Aftenbladet opplyser politiet at det nå er mindre droneaktivitet i Nordsjøen enn for noen uker siden.

Senest torsdag kveld ble det observert droner ved gassanlegget på Kårstø i Tysvær. Så langt er ingen pågrepet og politiet ber om tips.

Gassanlegget, som er Europas største gassprosessanlegg, er et av flere anlegg der Heimevernet bistår politiet med vakthold.

Tiltaket er innført etter lekkasjene på Nord Stream-kablene og observasjon av en rekke droner den siste tiden.