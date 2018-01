Sigvart Dagsland alvorlig skadet i trafikkulykke

Det var VG Som først omtalte saken onsdag.

Dagslands manager Jan Sollesnes bekrefter til Aftenbladet at alle tre er alvorlig, men ikke livstruende, skadet og at Dagsland må avlyse planlagte konserter de neste dagene. Han kan ikke si noe mer om skadeomfanget på det nåværende tidspunkt.

I bilen med Sigvart Dagsland satt også keyboardist Torjus Vierli og lydmannen Helge Leirvik. Ulykken fører nå til at Dagsland, ifølge manageren, må avlyse konserter i nærmeste fremtid, i hvert fall ut denne uken.

To biler frontkolliderte

VG skrev tirsdag om ulykken som skjedde ved Kolomoen i Stange kommune:

To biler frontkolliderte rundt klokka 21.45 tirsdag vkeld ved Kolomoen i Hedmark. Det var til sammen fire personer i bilene, tre i en bil - og en i den andre. To personer satt fastklemt etter ulykken, før de senere ble frigjort.

Det ble først meldt at to av dem ble sendt til Ullevål med kritiske skader, men natt til onsdag opplyste sykehuset at skadene var uavklarte for den ene og moderate for den andre.

Ingen livstruende skader

Ytterligere to personer ble sent til sykehuset i Hamar. Politiets operasjonsleder, Dyre Antonsen, kunne ikke fortelle noe om skadeomfanget annet enn at det ikke skulle være livstruende.

Alle de fire involverte er menn. En er i 30-årene, to menn i 50-årene og en mann i 40-årene.