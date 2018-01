Forskere advarer mot bivirkninger av ibuprofen

Bare et par uker med regelmessig inntak av slike piller, resulterer i et testosteronnivå på linje med en 70-årings, viser den dansk-franske studien.

Danske helsemyndigheter går nå ut med en advarsel til menn om ibuprofen, som i Norge først og fremst er å finne i de reseptfrie smertestillende legemidlene Ibux, Ibumetin, Brufen, Ibuprofen og Ibuprox.

– For menn er det viktig at testosteronnivået ligger på et stabilt nivå, sier seniorforsker David Møbjerg Kristensen ved Rigshospitalet i København.

Vanlig hos eldre menn

Sammen med en gruppe franske forskere presenterer Møbjerg Kristensen og hans danske kollegaer sine konklusjoner i siste utgave av tidsskriftet PNAS. Forskernes funn bygger på en undersøkelse av 31 mannlige pasienter i alderen 18 til 35 år. Noen av mennene ble gitt 600 mg ibuprofen to ganger daglig i to uker, mens de øvrige ble gitt placebopiller.

Etter to uker viste det seg at gruppen som fikk ibuprofen hadde forhøyet nivå av hormonet LH, noe som skjer når hjernen forsøker å kompensere for det reduserte testosteronnivået, såkalt kompensert hypogonadisme.

– Normalt ser man dette bare hos eldre menn, for når årene går så begynner testiklene å produsere mindre testosteron, sier Møbjerg Kristensen.

Bivirkninger

– Alle ser ikke på smertestillende medisiner, som ibuprofen, som virkelige medisiner, noe som er bekymringsfullt. Alle medisiner har bivirkninger, selv de som kan kjøpes på det lokale supermarkedet, sier han.

Forskerne tok også vevsprøver fra testiklene til mennene som var med i undersøkelsen og fant at ibuprofen ikke bare påvirker testosteronnivået, men nesten alle hormoner.

Forskere ved Oxford-universitetet konkluderte i 2013 med at høyt forbruk av reseptfrie smertestillende medisiner, blant annet de som inneholder ibuprofen, øker faren for hjerteinfarkt og slag betydelig.

Advarte mot blanding

I 2012 advarte Statens legemiddelverk i Norge mot å blande de to vanlige smertestillende medisinene Ibux og Paracet, noe mange gjør for å lindre smerte og få ned feberen.

– Det er ikke anbefalt å mikse paracetamol og ibuprofen. Noen mener det å blande dem gir bedre effekt. Men det er ikke noe vi i Legemiddelverket vil råde til, sa overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk den gang.

– Blanding gir større risiko for bivirkninger, la han til, og viste til at høye doser også kan føre til mageplager, magesår og i verste fall blødende magesår.