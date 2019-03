Samling i bånn for Venstre

Fredag klokka 14 går Grande på talerstolen på Scandic Hell hotell, en kort spasertur fra Trondheim lufthavn. Men få tror stemningen vil ta av. Til det er det for mange varsellamper som blinker: To meningsmålinger i februar har gitt partiet oppslutning på under 2 prosent. Det er åpen diskusjon om Grandes og sentrale partifolks evne til å fronte partiets hjertesaker i regjering og gi partifolk i distriktene drahjelp før valget. Medlemstallet har falt de siste årene, og både politikere og hele lokallag har hoppet av.

– Når det begynner å rote seg til for et parti, svikter det gjerne på flere felt samtidig. Så vet man ikke helt hvordan man skal klare å komme seg ut av det, oppsummerer valgforsker Bernt Aardal.

Partiet har gang på gang vaket rundt sperregrensen på målingene før valg, men har tidligere klart å mobilisere nok til å komme over. Også Grande trakk fram evnen til å snu trenden da hun møtte til pressekonferanse om landsmøtet tidligere i uka:

– Dette har jeg vært med på noen ganger før, så jeg vet hva som skal til, sa hun.

Taper eierskap til sakene

Men når det blir mye negativ oppmerksomhet og interne kamper, blir det fort en nedadgående spiral. Venstres velgere er fra før lite lojale, og de setter seg fort på gjerdet når det går dårlig. Det viser målingene at de også gjør nå, ifølge Aardal.

Valgforskeren peker imidlertid på andre tall som bør bekymre Venstre like mye: Partiet har tapt eierskap til sine kjernesaker, ifølge velgerundersøkelsen fra stortingsvalget i 2017.

– Utfordringen for Venstre er at de sakene som de vil prioritere – skole, miljø og distrikt – er saker hvor de står ganske svakt, sier Aardal.

Mens 23 prosent av velgerne i 2013 mente Venstre hadde best miljøpolitikk, var det bare 9 prosent som mente dette i 2017. Bare 4 prosent mener Venstre er best på skole, mot 9 prosent fire år tidligere. Det var også kun 4 prosent som mente Venstre hadde den beste distriktspolitikken, ifølge velgerundersøkelsen.

Aardal har ingen oppskrift på hvordan Grande og resten av Venstre kan bruke landsmøtet til å mobilisere sårt tiltrengt entusiasme. Landsmøtet skal være et politisk verksted og en mulighet til å få fram politikken – en salgsplakat overfor velgerne.

Det partiet kunne trenge nå, er et møte «på kammerset», mener han.

Grande: Kan ikke bli likt av alle

Grande hevder selv hun kan tåle å stå i stormen.

– Det er alltid en leders ansvar når det går dårlig. Nå er det min oppgave å vise hvordan vi skal komme oss ut av det. Men jeg har vært lærer, jeg vet at det ikke går an å gå inn i en klasse og alle liker deg. Du må tåle at noen er uenige i hvordan du utfører lederjobben, sier hun til NTB.

Hun påpeker at partiet har tatt tak i kritikken om at partiet er blitt et byparti. Et eget utvalg har laget forslag som skal behandles på landsmøtet, blant dem at ingen nye statlige arbeidsplasser skal lokaliseres i Oslo, åpne for turistskatt i kommunene, sikre at alle europaveier skal ha gul midtstripe og lademuligheter for elbil i hele landet.

Redaksjonskomiteen har også lagt opp til debatt om regjeringens forslag til digitalt grenseforsvar, som blant annet Unge Venstre mener innebærer masseovervåking av innbyggerne, og om skattlegging av oppdrettsnæringen.