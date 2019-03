Direktestudio: Elden hyret inn som advokat

Siden desember har det vært minst fem ulike hendelser som har omhandlet trusler mot familien til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hærverk på familiens eiendom.

Politiet tror justisministerens samboer har satt fyr på deres egen bil natt til 10. mars

Hun er siktet for å ha diktet opp en straffbar handling (§ 225b i straffeloven)

Hun er ikke siktet for de første fire hendelsene, men politiet utelukker ikke en sammenheng

Justisministeren har tatt permisjon inntil videre

Samferdselsminister Jon Georg Dale overtar som fungerende justisminister, opplyser statsministeren.

Elden blir samboerens forsvarer

- Jeg kan bekrefte at jeg er bedt av justisminister Wara om å bistå hans samboer, men har foreløpig ingen kommentar til saken ut over det. Politiet har opplyst at hun vil avhøres uten advokat, og vi er ikke amerikanske filmer der advokaten kan gå inn og avbryte avhøret, skriver John Christian Elden i en SMS til VG.

