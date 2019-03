Norwegian-aksjen falt dypt – Oslo Børs ned 0,4 prosent

Norwegian-stupet settes i sammenheng med en fersk analyse fra storbanken HSBC, ifølge Dagens Næringsliv. Banken venter et betydelig kursfall i nær framtid, basert blant annet på en forventning om at Boeing 737 MAX-flyene kommer til å bli stående på bakken i minst to til tre måneder. Når flyene er på vingene igjen, venter HSBC at nye leveranser kommer til å bli utsatt i minst et halvt år.

Banken kutter kursmålet på Norwegian fra 46 kroner til 20 kroner, og opprettholder anbefalingen om å redusere aksjebeholdningen i selskapet, skriver E24.

Onsdag var Norwegian det fjerde mest omsatte selskapet på Oslo Børs. Kursen falt fra 9,75 prosent til 50,72 kroner.

Hydro-aksjen stiger

Equinor var mest omsatt og falt 0,8 prosent til 193,5 kroner. Nest mest omsatt var Telenor, som sank 0,8 prosent. Norsk Hydro var tredje mest omsatt og steg 1,4 prosent, trass krisetilstandene som ble utløst natt til tirsdag da konsernet ble angrepet av et løsepengevirus som lammet deler av datasystemet.

Hydro økte mest blant de store selskapene. Mowi gjorde det svakest med et kursfall på 1,5 prosent.

Sjømatsektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 1,4 prosent.

Et fat nordsjøolje kostet 68,1 dollar onsdag ettermiddag, 44 cent over prisen ved midnatt.

Internasjonal nedgang

USA-børsene hadde en blandet start på dagen. Rundt klokken 17.30 var den brede Standard & Poor 500-indeksen på stedet hvil. Nasdaq-indeksen hadde steget 0,1 prosent, mens industriindeksen Dow Jones var tilsvarende mye ned.

På de viktigste børsene i Europa ble det en helrød dag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen 1,6 prosent, mens CAC 40 i Paris falt 0,8 prosent. Ved 17.30-tiden hadde Londons FTSE 100-indeks falt 0,5 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Japan opp 0,2 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong endte ned 0,5 prosent.