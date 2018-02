Sametinget ønsker seg bevissthet rundt Samefolkets dag

Tirsdag er det Samefolkets dag, offisiell flaggdag med markeringer over hele landet.

– Det er en dag for å samles, markere og få oppmerksomhet rundt det samiske samfunnet og dets historie. Her er ingenting regissert fra sentralt hold. Det er en dag der det lokale initiativet har kontroll over hvordan feiringen skal skje. Det har ført til at dagens har fått et vell av uttrykk, noe vi syns er storartet, sier sametingsdirektøren til NTB.

Utfordring

Fjellheim er fornøyd med at oppmerksomheten rundt samisk språk og kultur er økende og ikke minst mer positiv.

– Det er likevel vanskelig å sikre at et lite språk og kultur overlever når det er utsatt for så massivt trykk i en globalisert verden. Når norsk språk sliter kan man jo bare tenke seg hvor vanskelig det er å bevare et enda mindre språk, sier Fjellheim og ønsker seg mer bevisst innsats for det samiske.

– Begynn med å si gratulerer med dagen tirsdag: Lihkku beivvin, tipser han.

Tenke litt

Fjellheim er glad for at tiden da det var greit å gjøre narr av det samiske og flere skjulte sin samiske identitet, er over.

– I Norge var det en uttalt politikk å kvitte seg med samisk språk. Så skjønte man at det ikke var bra, men selv om man ikke lenger aktivt nedkjemper samisk, så støtter man det heller ikke, sier han, og etterlyser mer kunnskap om samisk kultur og historie og tilstedeværelse.

Ifølge Fjellheim har storsamfunnet et umettelig behov for å få vite mer.

– Vi mener definitivt at stedet å begynne er i skoleverket. Få det inn i undervisningen. Det er store skatter å hente hvis man vil. Og så kan folk ellers bruke Samefolkets dag til å tenke litt på alt dette, sier han.