Ap-topper kritiske til legalisering av hasj

Et solid flertall av de politiske ungdomspartiene er åpne for prøveordninger for salg av cannabis, etter en modell som ligner Vinmonopolet. Blant argumentene er at lovlig salg vil kunne fjerne inntektsgrunnlaget for kriminelle, og at det vil føre til færre skadevirkninger fra narkotikabruk.

Kamzy Gunaratnam, varaordfører for Ap i Oslo, ga nylig støtte til ideen. Samtidig jobber AUF i Oslo aktivt for å få støtte i Oslo Ap til lovlig salg. Men leder Frode Jacobsen i Oslo Ap sier til Klassekampen at han er skeptisk.

– Jeg har sett lite belegg for at legalisering bekjemper kriminalitet. Det er naivt å tro at et slik grep vil fjerne grunnlaget for organisert kriminalitet, sier han. Han får støtte av leder Frode Berge i Stavanger Ap.

– Vi har et økende rusproblem i Stavanger. Det gjelder særlig cannabis, og i noen tenåringsmiljøer er det mange som misbruker. Både politiet, politikere og foreldre er bekymret, sier han. Gruppelever Mette Gundersen for Ap Kristiansand sier hun er kjempeskeptisk.

– Det er andre måter man skal forebygge bruk av cannabis. Vi må styrke det gode arbeidet som gjøres for forebygging og avvenning av ungdom som har fått problemer, sier hun.