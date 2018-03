Kritiserer Listhaug: – Nå har hun gått for langt. Tilliten hennes i Kristen-Norge er svekket.

– Vel ... hva skal man si.

Inge Ree (80) setter seg tungt ned i stolen bak kassen. Han er en av de mange frivillige som jobber i bruktbutikken på Straume, drevet av indremisjonsforbundet ImF Straume.

– Denne stilen er altfor tøff. En slik retorikk kan ikke lenger forsvares. At Listhaug ikke engang klarer å innrømme det, svekker nok tilliten hennes i Kristen-Norge, sier Ree.

De støvete møblene, servise, klær, påskepynt, bøker og antikviteter står i sterk kontrast til det moderne bedehuset på Straume, i Fjell kommune. 80-åringen legger armene i kryss.

– Nestekjærlighet er sentralt i den kristne troen. Vi skal ta imot innvandrere på en god og konstruktiv måte. Disse menneskene trenger omsorg og omtanke. Måten justisministeren snakker om dem på, er ikke rett.

Mistillitsforslag

De siste ukene har det stormet rundt justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Kirkeasylsaken på Fitjar i slutten av februar rystet frikirkemiljøet, og forrige fredag publiserte justisministeren et innlegg på Facebook hvor hun påsto at Ap var mer opptatt av terroristers rettssikkerhet, enn nasjonens sikkerhet.

Kritikken toppet seg etter at hun torsdag ba om unnskyldning overfor Stortinget for den omstridte Facebook-posten.

Unnskyldningen holdt ikke mål. Arbeiderpartiet, SV, og MDG gikk torsdag kveld inn for å støtte mistillitsforslaget Rødt fremmet mot Listhaug.

Fredag hadde også Senterpartiet bestemt seg for å stemme for mistillitsforslaget.

Listhaugs skjebne i regjering ligger nå i KrFs hender. Mandag legger de frem avgjørelsen, før saken skal opp i Stortinget tirsdag.

Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende.

Frieri til de kristne

Listhaug har gjennom årene markert seg som en konservativ og kristen politiker, med tydelige standpunkter på innvandring, Israel og islam.

I et intervju med VG i sommer, uttalte hun blant annet at «jo større innvandring vi har år etter år etter år, desto større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon».

Hun var også en av hovedtalerne under den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium i fjor.

Mistet en stjerne

– Det er ingen tvil om at Listhaug i lengre tid har fridd til det kristne miljøet, sier Otto Dyrkolbotn, lederkonsulent for organisasjonen ImF-Ung.

– Jeg tror mange likte den tydeligheten hun hadde i enkelte, viktige saker. Men jeg savner at hun er like tydelig på de grunnleggende kristne og bibelske verdiene om at vi skal ta vare på – og behandle – innvandrere med verdighet og nestekjærlighet.

Han forteller at det er engasjement rundt saken blant kristne, men at det ikke har vært tema i forsamlingen.

– På grunn av den manglende tydeligheten av de kristne verdiene, tror jeg hun har mistet en stjerne blant en del kristne.

– Det gjør meg opprørt

– Jeg tror hun mistet mange etter den grufulle politiaksjonen mot kirkeasylantene på Fitjar.

Solen skinner inn gjennom de lydtette vinduene i «P7 Kristen Riksradio» sitt studio på Straume. I flere tiår har kanalen sendt kristen radio, døgnet rundt.

Programansvarlige May-Britt Liljeroos-Lauvik og Vilhelm Viksøy er akkurat ferdige med fredagens formiddagsending.

Bjørn Erik Larsen, Bergens Tidende.

– Listhaug setter med vilje ting på spissen og har alltid kun snakket til sine «egne». Nå, etter den siste ukens hendelser, tror jeg hun skyver mange kristne fra seg, sier Viksøy.

Programlederen forteller at spesielt Fitjar-saken har vært tung å svelge for de kristne miljøene på Vestlandet.

– Jesus var selv flyktning, og noe av det viktigste i kristendommen er nestekjærlighet. Det som personlig gjør meg mest opprørt er at hun uttaler seg spekulativt som landets justisminister – ikke som hvilken som helst politiker.