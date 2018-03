Kristelig Folkeparti er under hardt press for å avvise mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp). Stemmer de for, kan hele regjeringen falle.

Senere på dagen har Fremskrittspartiet innkalt Listhaug og de andre statsrådene i partiet til et krisemøte med Frps stortingsgruppe.

Fakta: Dette er saken LOVFORSLAG: Bakgrunnen for bråket rundt justitsminister Sylvi Listhaug er et lovforslag som ble behandlet i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag 8. mars. Forslaget fikk ikke flertall. STATSBORGERSKAP: Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, har blant annet foreslått å opprette ny § 26a og § 26b under dagens § 26 i statsborgerloven , som omhandler tilbakekall av statsborgerskap. TILBAKEKALLING: Hvis regjeringens forslag hadde blitt vedtatt av Stortinget, vil det blitt lettere for norske myndigheter å frata statsborgerskap ved straffbare forhold og av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. AP SA JA: Arbeiderpartiet, Sp og KrF støttet regjeringens forslag om at personer ved dom kan bli fratatt sitt norske statsborgerskap ved straffbare forhold. DOMSTOL: Mens personer som mister statsborgerskapet etter ny § 26a må være dømt for et straffbart forhold, legger ny § 26b opp til at personer kan fratas statsborgerskapet ved en administrativ beslutning, uten domstolsbehandling. NEDSTEMT: Det siste forslaget, om ny § 26b, var det ikke flertall for i kommunal- og forvaltningskomiteen. RÅD: Lovforslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet avvek fra tilrådingen fra jusprofessor Benedikte Høgberg blant annet fordi forslaget åpnet for å kunne frata statsborgerskapet kun på mistanke, uten domstolsprosess der det foreligger en straffesak. FACEBOOK: Forrige fredag postet justisminister Sylvi Listhaug et innlegg på Facebook, der hun skriver «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del!» Innlegget ble først slettet etter seks dager. SKJEBNEDAG: Mandag avgjør KrF om de støtter et mistillitforslag mot Sylvi Lishaug. Sier de ja, er det flertall og hele regjeringen kan komme til å gå.

Vi følger utviklingen direkte i vårt livestudio under.