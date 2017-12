Nytt trim-krav tar pusten fra lærere og rektorer

– Fysisk aktivitet er bra for elevene, men dette vedtaket er lite gjennomtenkt, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til NTB.

Han mener trimkravet dessuten strider mot tidligere stortingsvedtak. Ifølge Handal skulle det ryddes i den nye læreplanen, ikke introduseres nye mål.

– Når disse målene skal nås uten å øke timetallet til elevene, går ikke regnestykket opp. Da ender vi med enda flere mål som skal nås i samme tidsrom, sier han.

Får støtte

Handal mener stortingsflertallet legger opp til en detaljstyring av lærernes arbeidsmetoder, og han får full støtte av Skolelederforbundet.

– Vi er helt på linje med Utdanningsforbundet i denne saken. Dette er en detaljstyring som skolen ikke trenger, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet, som organiserer rektorer og ledere i skole- og oppvekstsektoren.

Dahl forstår ikke hvordan kravet skal følges opp i praksis når skoledagen ikke skal bli lengre og kravet heller ikke skal gå utover timetallet i andre fag.

– Vi har ingen problemer med å innse at det er behov for mer fysisk aktivitet i skolen, men dette er virkelig ikke veien å gå, sier hun.

Håper Stortinget snur

KrF sikrer opposisjonen flertall for en ordning som skal sikre elever fra 1. til 10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall.

Det synes klart etter at helse- og omsorgskomiteen avga innstilling i saken torsdag. Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet håper i likhet med regjeringspartiene og Venstre at flertallet vil snu innen Stortinget går til votering 7. desember.

KrF-glede

Men sannsynligheten for en snuoperasjon framstår ikke som veldig stor, for KrF har lenge ønsket at et slikt krav innføres.

– Dette innebærer ikke en ekstra kroppsøvingstime om dagen. Dette handler om fysisk aktivitet integrert i andre fag, sier partiets nestleder Olaug Bollestad.

Hun gleder seg over at kravet innføres, mener det er naturlig å se det i sammenheng med læreplanarbeidet og avviser at det innebærer mer metodestyrt undervisning.