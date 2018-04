Dagens Næringsliv får SKUP-prisen for avsløringen av byggekjøpsskandalen i Oslo kommune

Prisen ble delt ut på SKUP-konferansen i Tønsberg lørdag kveld.

– Vi setter enorm pris på en sånn verdsettelse av arbeidet vårt. For oss er SKUP-prisen det største man kan vinne som journalist i Norge. Og det er ekstra gledelig å bli premiert for en sak vi mener er svært viktig. Det handler om misbruk av store offentlige penger, penger som skulle brukes på de svakeste i samfunnet, sier DN-journalistene Knut Gjernes, Kjetil Sæter og Lars Kristian Solem til NTB.

Sammen med fotograf Fredrik Solstad brukte de mange måneder på å komme til bunns i saken etter at redaksjonen fikk et tips om at «noen tjener seg rike på å selge leiligheter til Oslo kommune».

500 kjøp

Boligbygg-saken i Oslo er blitt stadig utvidet og omfatter nå 500 leilighetskjøp for mer enn 1,4 milliarder kroner.

En konkursgjenganger og en kommunekonsulent i det kommunale foretaket Boligbygg er siktet av Økokrim for grov korrupsjon etter avsløringene. I tillegg ble byråd Geir Lippestad byttet ut etter at skandalen var kjent.

Også administrerende direktør Jon Carlsen i Boligbygg har fratrådt sin stilling etter at skandalen ble kjent, mens hele styret er byttet ut.

Granskes

Kommunerevisjonen skal granske det kommunale foretaket Boligbyggs kjøp av eiendommer de siste årene.

Leder for kontrollutvalget i Oslo kommune, Ola Kvisgaard (H) har omtalt saken som «en av de største skandalene Oslo kommune har vært utsatt for på lang tid».