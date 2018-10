Nytt Hareide-tap: - Har overhodet ikke gitt opp

Dette betyr at det nå er et blått flertall blant delegatene til helgens ekstraordinære landsmøte og at KrF-leder Knut Arild Hareide kun kan få et flertall på landsmøtet for en rød regjering dersom noen av delegatene ombestemmer seg, skriver Aftenposten.

Østfold KrF var det siste i rekken av fylkesårsmøter.

Delegatene på landsmøte skal stemme over hvilken retning KrF skal ta videre. Det kan bety at KrF går inn i Solberg-regjeringen, at de går inn for å regjere med Ap og Sp – eller fortsetter i opposisjon.

– Har ikke gitt opp

– Selv om det nå ser ut til at det er større sannsynlighet for at jeg taper i antall delegater, så har jeg overhodet ikke gitt opp, sa Hareide like før han forlot årsmøtet i Østfold KrF.

– Jeg tror fortsatt er gode muligheter til å flertallet med meg på grunn av den gode argumentasjonen jeg har. Jeg har også lagt merke til at av de delegaten som har snudd, så har nesten samtlige gått fra blå til rød.

– KrFs egne velgere mener mitt råd er det beste. Det påvirker nok partiet.

– Så du vil ikke anerkjenne et nederlag før landsmøtet er over?

– Selvfølgelig ikke. Det er helt naturlig å avvente resultatet på landsmøtet.

Advarte sterkt mot venstresiden

Tidligere stortingsrepresentant Odd Holten var en av talerne på KrF-møtet i Østfold som advarte sterkt mot å søke regjeringsmakt med venstresiden.

Han sier partiet nå er splittet i to over hele landet. Han frykter for partiets videre eksistens hvis partiet går i regjering med Ap og Sp.

– Dette er alvorlig. Dette kan få vidtrekkende konsekvenser, sa Holten som også er tidligere parlamentarisk nestleder for KrF på Stortinget.

– Hørte noen av dere i løpet av valgkampen i fjor at vi kunne samarbeide med venstresiden? Jeg hørte det ikke. Det er ikke mulig å kaste frem en type behandling av dette spørsmålet, så konsekvent, på så kort tidk, sa han.

Holten trakk også frem Aps forhold til LO.

– Det er ikke Ap alene vi skal gå i regjering med, men også et LO som står der. Vi må derfor gå til høyre, sa Holten.

«Kabinettsspørsmål»

Mange i KrF mener nå at Knut Arild Hareides eneste mulighet til å få landsmøtet med seg på å gå i regjering med Ap og Sp, er at han gjør det klinkende klart, før avstemningen på landsmøtet, at han går av dersom han taper.

– Vil du stille «kabinettsspørsmål» på landsmøtet?

– Det er mange som spekulerer i det. Jeg har holdt kurs mot veivalget hele tiden. Nå gleder vi oss til landsmøtet. Det blir spennende, sier Hareide.

Hareide parerte en rekke lignende spørsmål ved å gjenta dette svaret på litt ulike måter. Han unngikk derfor å gi noen avklaring.

Under sperregrensen

Knut Arild Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp ser ikke ut til å fenge velgerne, selv om partiet har fått flere nye medlemmer og mye oppmerksomhet.

NRKs siste partimåling gir KrF en oppslutning på 3,9 prosent, en fremgang på 0,2 prosentpoeng. Dermed er KRF under sperregrensen for åttende gang i år i NRKs målinger.